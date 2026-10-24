BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/21483 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21483 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 520 Ada, 14 Parsel, G BLOK ZEMİN KAT 2 Nolu BB

Adresi :Ekinoba Mahallesi, Öztanık Caddesi, Mutlu Konakları, G Blok, No:5G, D:2

Yüzölçümü : 10.445,00 m2

Arsa Payı : 44/4224

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, GÜRPINAR Mahalle/Köy, 654 Ada, 5 Parsel, 2 BLOK 6 KAT 28 BB

Adresi : Adnan Kahveci Mahallesi, Paşabahçe Caddesi, 2.Blok, Dostlar Apartmanı, No:10, D:28

Yüzölçümü : 1.912,30 m2

Arsa Payı : 36/2400

Kıymeti : 6.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:50

16/10/2026

#ilangovtr Basın no ILN02577424