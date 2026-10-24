BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:55*
2025/21483 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21483 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 520 Ada, 14 Parsel, G BLOK ZEMİN KAT 2 Nolu BB
Adresi :Ekinoba Mahallesi, Öztanık Caddesi, Mutlu Konakları, G Blok, No:5G, D:2
Yüzölçümü : 10.445,00 m2
Arsa Payı : 44/4224
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:21
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, GÜRPINAR Mahalle/Köy, 654 Ada, 5 Parsel, 2 BLOK 6 KAT 28 BB
Adresi : Adnan Kahveci Mahallesi, Paşabahçe Caddesi, 2.Blok, Dostlar Apartmanı, No:10, D:28
Yüzölçümü : 1.912,30 m2
Arsa Payı : 36/2400
Kıymeti : 6.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:50
16/10/2026
#ilangovtr Basın no ILN02577424