BÜYÜKÇEKMECE ZAMANAŞIMI BÜROSU

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

ZAMANAŞIMI BÜROSU

Dosya No:2017/33087

Karar: Takipsizlik kararı

Karar No:2025/36254

YAPILACAK TARAF: BAHTIYAR KADIROV

YAYIMLANMASI İSTENEN METİN;

'' Müşteki Sn. BAHTIYAR KADIROV

Müştekinin şikayetine konu müsnet suç nedeniyle yürütülen soruşturmada;

Suçun şüphelisinin zamanaşımı süresi içerisinde tespit edilemediği,

Türk Ceza Kanununda düzenlenen müsnet suçun aynı kanunun 66/1-e maddesinde belirtildiği üzere 8 yıllık zaman aşımına tabi olduğu, TCK 67. Maddesi uyarınca zaman aşımını durduran veya kesen bir işlemin bulunmadığı,

Suç için öngörülen kamu davası zaman aşımınındolduğu anlaşıldığından,

TCK mad. 66/1.e, son f. Fıkrası uyarınca kamu davası düşeceğinden, 05.11.2025 tarihinde KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA dair karar verilmiştir. Karara yönelik yayım tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde incelenmek üzere bu makama veya buraya iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ya da bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına sözlü veya yazılı dilekçeyle başvurmak suretiyle itiraz hakkınız bulunmakta olup, yasal süre olan iki hafta içinde karara itiraz edilmezse ya da süresi içinde yapılmış olan itirazın Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi halinde kararın kesinleşeceği ve yapılmış olan itiraz var ise itirazdan doğan giderlerin tarafınıza yükletileceği hususu tebliğ olunur.

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