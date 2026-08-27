Büyükçekmece'de bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde gerçekleşti.
İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, motosikletle kıraathanenin önüne geldi ve içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Saldırganlar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Öte yandan, aynı kıraathaneye geçen hafta da motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.