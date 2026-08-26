Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda dün gece yaşanan trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti. Kaza, saat 23.49 sıralarında Fatih Mahallesi güzergâhında meydana geldi.

Dilber Koyuncu, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan yolu geçmeye çalışırken, Güney istikametinden gelen Furkan Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Koyuncu'ya, aynı şeritte ilerleyen Nahit Akarsu'nun kullandığı ikinci otomobil de çarptı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'yu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazaya karışan iki sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Furkan Aydın ve Nahit Akarsu, Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.