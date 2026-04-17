Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı büyükelçilik görevlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre; Macaristan, Gine-Bissau, Nijer, Malezya, İsveç, Madagaskar ve Angola'ya yeni büyükelçi atamaları yapıldı. Ayrıca, Bolivya'da görev yapan Ertan Yalçın, Ekvador'da Makbule Başak Yalçın ve Angola'da ise Muhammet Mustafa Çelik merkeze çekildi. Yeni atamaların yapıldığı isimler şöyle: Gine-Bissau Büyükelçiliği'ne Mehmet Cem Kahyaoğlu

Macaristan Büyükelçiliği'ne Gülsun Erkul

Nijer Büyükelçiliği'ne Özgür Arslan

Malezya Büyükelçiliği'ne Nevzat Uyanık

İsveç Büyükelçiliği'ne Korhan Karakoç

Madagaskar Büyükelçiliği'ne Halime Ebru Demircan

Angola Büyükelçiliği'ne Özgür Uludüz

