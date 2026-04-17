Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı büyükelçilik görevlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre; Macaristan, Gine-Bissau, Nijer, Malezya, İsveç, Madagaskar ve Angola'ya yeni büyükelçi atamaları yapıldı.

Ayrıca, Bolivya'da görev yapan Ertan Yalçın, Ekvador'da Makbule Başak Yalçın ve Angola'da ise Muhammet Mustafa Çelik merkeze çekildi.

Yeni atamaların yapıldığı isimler şöyle:

  • Gine-Bissau Büyükelçiliği'ne Mehmet Cem Kahyaoğlu
  • Macaristan Büyükelçiliği'ne Gülsun Erkul
  • Nijer Büyükelçiliği'ne Özgür Arslan
  • Malezya Büyükelçiliği'ne Nevzat Uyanık
  • İsveç Büyükelçiliği'ne Korhan Karakoç
  • Madagaskar Büyükelçiliği'ne Halime Ebru Demircan
  • Angola Büyükelçiliği'ne Özgür Uludüz