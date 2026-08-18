Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı ülkelere yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı büyükelçiler merkeze çekilirken, çeşitli diplomatik görevlere yeni isimler atandı.
Buna göre Katar Büyükelçiliği'ne, Türkiye'nin Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu atandı.
Ürdün Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay, Kuveyt Büyükelçiliği'ne Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Can Oğuz, Moldova Büyükelçiliği'ne ise Suriye Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran getirildi.
Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze çekilirken, yerine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir atandı.
Estonya Büyükelçiliği'ne Havva Yonca Gündüz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Senem Güzel atandı.
Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze çekildi.
İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ahmet Aydın Doğan atandı.
Botsvana Büyükelçiliği'ne ise AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Vesime Ela Beşkardeş Karagöl getirildi.