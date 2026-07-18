Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit’in, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine getirildiği belirtildi.
ŞENER CEBECİ ATANDI
Atama kararları kapsamında Türkiye’nin Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok da merkeze alındı.
Demirok’tan boşalan Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.