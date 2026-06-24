ABD’de yürütülen 3,7 milyar dolarlık “Medicare” dolandırıcılığı soruşturması kapsamında adı geçen İbrahim Haldun Hilmi, uluslararası bir operasyonla yakalandı. Mayıs 2025’ten itibaren firari olduğu belirtilen Hilmi’nin Türkiye’de yakalandığı kaydedildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada Hilmi, Türk yetkililer tarafından gözaltına alındıktan sonra FBI’ya ait bir uçakla ABD’ye sevk edildi. Perşembe günü de yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ayrı bir Medicare dolandırıcılığı ile suçlanan Herbert Kimble’ın yakalandığı belirtildi.



'ADALET ÖNÜNE ÇIKACAK'



FBI Direktörü Kash Patel tarafından yapılan açıklamalara göre Hilmi, ABD tarihindeki en büyük sağlık sigortası dolandırıcılığı dosyasından yargılanıyor. Patel ayrıca ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’a teşekkür ederek, Hilmi aleyhindeki davanın ancak onun “paha biçilmez” ve “yorulmak bilmeyen çalışmaları” sayesinde mümkün olduğunu söyledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, “Bu dolandırıcı Mayıs 2025’te Türkiye’ye kaçtı ancak ABD’li yetkililer onu Miami’ye geri getirdi. Amerikan halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle adalet önüne çıkacak” dedi.





1.5 TRİLYON DOLAR BÜTÇELİ MEDİCARE'I ÖZ YÖNETİYOR



Medicare ABD’de 65 yaş ve üzeri bireyler ile engelliliği veya kronik hastalığı olan gençleri kapsayan federal bir devlet sağlık sigortası programı olarak tanımlanıyor. Sistem hastaların tıbbi bakım ve tedavi masraflarının bir kısmını karşılıyor.



ABD'LİLERİN SAĞLIK SİGORTASI



ABD’de yaşayan Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 3 Nisan 2025’te Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Direktörlüğüne atandı. Öz, 172 milyon Amerikalının sağlık sigortasını ve yıllık 1,5 trilyon dolarlık sağlık bütçesini yönetiyor.