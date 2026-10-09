Fon skandalına adı karışan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından gözler ailesinin diğer üyelerine çevrildi. Kaya’nın kardeşi, Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın da görevden alınabileceği iddia edildi. Fon vurgununun önemli isimlerinden Emre Tezmen’in daha önce DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı olması da dikkat çekti. Koytak, kariyerinde Başbakanlık Müşavirliği ve ablasının bakanlığı döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ardından Kuveyt ve Bahreyn büyükelçilikleri yaptı.

AİLECE KAMU GÖREVİNDELER

Ailenin bir diğer dikkat çeken ismi ağabey Ömer Fatih Sayan, 2007-2014 yılları arasında Başbakanlık Müşavirliği yaptı. 2014’te BTK Kurul Üyeliği’ne, 2015’te ise BTK Başkanlığı’na getirildi. Temmuz 2018’e kadar bu görevde kalan Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı oldu. Ailenin bir diğer ferdi Nazmiye Sümeyye Sayan da İBB Meclis üyeliği yaptı ve aldığı ihalelerle gündeme geldi. Anne Hatice Sayan (72) ise gayrimenkul şirketi kurdu.