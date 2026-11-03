Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin yaşamını yitirdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşılan taziye mesajında şunlar kaydedildi:
"1992’den bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Mostar, Bosna Hersek ve Anvers, Belçika'da Başkonsolos, Güney Sudan'da Büyükelçi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Metin Ergin'i (1967, İstanbul) 2 Kasım 2026 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhum Büyükelçimizin cenaze namazı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.30'da Bakanlığımızda yapılacak törenin ardından öğle namazını müteakip Ankara Hasan Tanık Camisi'nde kılınacaktır. Cenaze 6 Kasım 2026 tarihinde cuma namazını müteakiben İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."