FIBA EuroBasket 2025, bu yıl 42’nci kez düzenlenecek.

27 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada grup maçları dört farklı Avrupa ülkesinde oynanacak ve final aşaması ise Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenecek.

Dev organizasyon öncesi Letonya’nın Türkiye Büyükelçiliği, Letonya Basketbol Derneği adına Türk basketbolseverlere yönelik bilgilendirici bir açıklama yayımladı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN KOLAYLAŞTIRILMIŞ VİZE RANDEVUSU

Açıklamada, Letonya Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Türk taraftarları EuroBasket 2025 karşılaşmalarını yerinde izlemek üzere Riga’ya davet etti.

Büyükelçi Hasans, spor tutkunlarının vize başvurularını zamanında tamamlamaları ve seyahat planlarını erkenden yapmaları çağrısında bulundu.

Ankara’daki Letonya Büyükelçiliği’nin, EuroBasket 2025 maç biletine ve Riga’ya uçak biletine sahip Türk vatandaşları için kolaylaştırılmış vize randevusu hizmeti sunmaya hazır olduğu da duyuruldu.

Türk Milli Basketbol Takımı, Riga’daki final etabında toplam beş karşılaşmaya çıkacak.

İşte maç takvimi:

Letonya Büyükelçiliği’nden Letonya Basketbol Derneği adın yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ZAMANINDA BAŞVURU UYARISI

"Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Bahtijors Hasans tüm Türk basketbol taraftarlarını Letonya’nın başkenti olan Riga’nın ev sahipliği yaptığı EUROBASKET 2025 turnuvasına davet ediyor. Riga, Türk basketbol taraftarlarına çokça eğlence vadediyor.

Letonya Büyükelçisi bütün spor severleri Riga’ya seyahat planlarını ve vize başvurularını zamanında yapmalarını davet ediyor.

Letonya’nın Ankara Büyükelçiliği standart vize başvuru evraklarının dışında EUROBASKET 2025 maç ve Riga’ya uçak biletlerini alan Türk basketbol taraflarına randevu ayarlamaya hazırdır.

Riga’da Türk takımının 5 maçı olacaktır. Maçları ziyaret etme ve Türk takımını destekleme fırsatınızı kaçırmayınız. Eğlenin ve Riga’nın tadını çıkarın!"