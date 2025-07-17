Görevde kaldığı 25 yılda Eskişehir'i modern bir Cumhuriyet kentine çeviren Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen hakkında hazırlandığı öne sürülen iddianameye Eskişehir halkı tepki gösterdi.



Eskişehirliler, yaşananlara “Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’i bir taşra kentinden kültür, sanat ve bilimle anılan modern bir şehre dönüştürdü. Porsuk’u ayağa kaldırdı, tramvay getirdi, parklar, tiyatrolar, müzeler kurdu. Milyonlarca insanın okumasına vesile oldu. Ve şimdi ona reva görülen şey, dava üstüne dava” diyor. Kent halkı Büyükerşen'in hizmetlerini ise şöyle sıraladı:

- Kentin kalbi olan Porsuk Çayı’nı ıslah etti, Sazova Parkı, bulvar ve cadde düzenlemeleri, Kent Park, Odunpazarı Evleri restorasyon ve düzenleme projesinin devam ettirilmesini sağladı.



- Kendi adını taşıyan Türkiye’nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013’te açtı.



- Eskişehir’deki altyapı, su projeleri, tramvay, bahçe, spor ve kültür merkezleri onun döneminde yapıldı. Eskişehir en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden birisi haline geldi.





