Gaziantep’te yaşlı bireylerin sosyal, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik yeni bir merkez kuruluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 55 yaş ve üzeri yurttaşlara gündüzlü ve yatılı hizmet verecek. Yaklaşık 11 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak merkezde toplam 80 oda bulunacak. Tesis tam kapasiteye ulaştığında 160 kişiye hizmet verecek.

BAKIMDAN FİZİK TEDAVİYE KADAR ÇOK YÖNLÜ HİZMET

Merkezde yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını mümkün olduğunca bağımsız sürdürebilmeleri amacıyla farklı alanlarda hizmet sunulacak. Gündüzlü ve yatılı bakım ile rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra bireysel danışmanlık, psikolojik destek, fizik tedavi ve egzersiz imkanları sağlanacak.

Tesiste ayrıca sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Yaşlı dostu mimari anlayışıyla tasarlanacak merkezde erişilebilir yaşam alanları da oluşturulacak.

“BÜYÜKLERİMİZE KENDİ ANNE BABAMIZ GİBİ SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, merkezin yaşlıların yanı sıra onların yakınlarına da destek olacağını belirtti.

Şahin, “Kimseye emanet etmeye kıyamadığınız büyüklerimiz için yola çıktık. Ülkemize örnek olacak bir İleri Yaş Bakım Merkezi kuruyoruz” dedi.

Merkezde yaşlıların evlerinden alınarak gün boyunca güvenli şekilde misafir edileceğini belirten Şahin, ihtiyaç halinde yatılı hizmet de verileceğini, akşam saatlerinde ise yeniden evlerine bırakılacaklarını ifade etti.

Şahin, sağlık takibinden kişisel bakıma, sosyal etkinliklerden günlük ihtiyaçlara kadar yaşlıların birçok gereksiniminin merkezde karşılanacağını belirterek, “Onlar huzurla gününü geçirirken, siz de içiniz rahat bir şekilde işlerinizi halledeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca proje için, “Burada geçerli para değil, dua olacak” dedi.