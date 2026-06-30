São Paulo kent merkezindeki Avenida Ipiranga üzerinde konumlanan Copan Binası, dikey yerleşim mimarisinin dünyadaki en büyük örneklerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Ünlü mimar Oscar Niemeyer tarafından tasarlanan yapı, bünyesinde barındırdığı nüfus yoğunluğuyla küçük bir kasaba ölçeğine ulaşıyor.

COPAN BİNASI'NIN FİZİKSEL ÖLÇEKLERİ NELERDİR?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) verilerine göre Copan Binası, 120 bin metrekareden fazla inşaat alanına, 32 kata ve 22 asansöre sahip bulunuyor. Kompleks genelindeki 6 ayrı blokta, büyüklükleri 29 ile 214 metrekare arasında değişen tam 1160 daire yer alıyor.

Yapının zemin katında yer alan ticari alanda ise restoranlar, kitapçılar, çamaşırhaneler ve özel stüdyolar dahil olmak üzere 72 aktif dükkan hizmet veriyor. Toplamda 104 kadrolu personelin görev yaptığı binada sakinler, kompleksin dışına çıkmadan günlük ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılayabiliyor.

TARİHİ YAPININ RESTORASYON VE KÜLTÜR PROJELERİ NASIL İLERLİYOR?

İnşaatı teknik ve mali sorunlar nedeniyle ancak 1966 yılında tamamlanabilen betonarme yapı, 2012 yılında mimari ve kentsel değeri gerekçesiyle resmi olarak tescil edildi. Dalgalı "S" şeklindeki anıtsal cephenin aslına uygun olarak yenilenmesi amacıyla başlatılan geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları, yasal temiz şehir teşvikleri kapsamında yürütülüyor.

Kültürel dönüşüm planı dahilinde, binada 1988 yılına kadar faaliyet gösteren eski Cine Copan sinema salonunun yeniden açılması hedefleniyor. Şubat-Nisan 2026 döneminde ilk yerleşim aşaması tamamlanan ve Haziran 2027'ye kadar sürmesi beklenen proje kapsamında, alana 440 koltuk kapasiteli ve Dolby Atmos ses sistemli modern bir kültür merkezi inşa ediliyor.