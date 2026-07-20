31 Mart 2024 seçimlerine DEM Parti'den giren Doğan Hatun, Serra Bucak ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilmişti.



Hatun, yaptığı açıklamada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yürüttüğü Eş Başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Hatun açıklamasında, "Görevimden, bugün itibarıyla istifa ederek geri çekildiğimi başta yurtsever halkımız olmak üzere tüm kamuoyuna bildiriyorum" dedi.



DEM PARTİ: 'İSTİFASI KABUL EDİLMİŞTİR'



DEM Parti, Hatun'un istifasına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun’un Geri Çekilme Talebi Hakkında:

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, bir süre önce Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuza yaptığı başvuruda, basına yaptığı açıklamada da ifade ettiği gerekçeleri esas alan nedenleri paylaşarak, Geri Çekilme İlkesi kapsamında bulunduğu görevden ayrılmak istediğini iletmiştir.

Kurulumuz, söz konusu talebi değerlendirmek üzere toplanmış ve partimizin ilgili kurullarıyla bir araya gelmiş; hem geride kalan iki yıllık çalışma pratiğini hem de başvurunun gerekçelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir.

Öncelikle Eş Başkan Doğan Hatun’un bu süreçte yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının yakından ve düzenli biçimde önemle üzerinde durulması gerektiği değerlendirilmiştir. Üstlendiği görev ve temsil ettiği çalışmanın gerektirdiği yoğun tempo ve ağır sorumluluklar dikkate alındığında, bu koşullarda söz konusu sağlık sorunlarıyla ilgilenilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Eş Başkan Doğan Hatun, iki yılı aşkın sürede yaşadığı eksik ve yetersizlikleri açıklamasında belirtmiştir. Bu doğrultuda, Doğan Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebi, Kurulumuz ve partimizin ilgili kurulları tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir."





