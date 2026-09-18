İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet mensuplarına yönelik konut satışı ve lojman kapasitesinin artırılmasına ilişkin yürütülen projelerin ayrıntılarını paylaştı.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Çiftçi, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) öncülüğünde yürütülen projenin ilk etabının Ankara'da başlayacağını, ilerleyen süreçte ise yüksek kira oranlarına sahip diğer büyükşehirlerde yaygınlaştırılacağını bildirdi.

PİLOT UYGULAMA ANKARA SİNCAN'DA BAŞLIYOR

Projenin ilk aşaması kapsamında POLSAN, Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) Ankara’nın Sincan ilçesinde 86 dönümlük arsa satın aldı. Bu arazi üzerine 2 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Yapım çalışmalarının yılbaşında başlaması hedeflenirken, konutlar ev sahibi olmayan polislere kâr amacı gütmeksizin, maliyet fiyatı üzerinden ve uzun vadeli taksitlerle satılacak.

BAŞVURU KRİTERLERİ VE ÖNCELİKLİ GRUPLAR

Satışa sunulacak konutlar için belirlenen öncelik şartları şu şekildedir:

Üzerine kayıtlı evi bulunmamak

Eşi çalışmıyor olmak

Okul çağında çocuk sahibi olmak

Arsa temin süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte benzer konut projelerinin diğer büyükşehirlerde de uygulanması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA LOJMAN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Ankara’da mülk satışına odaklanılırken, İstanbul’da görev yapan emniyet mensupları için lojman imkanlarının genişletilmesi planlanıyor. Yaklaşık 55 bin polisin görev yaptığı İstanbul’da, mevcut durumda 3 bin 350 lojman bulunuyor ve personelin yararlanma oranı yüzde 3 seviyesinde seyrediyor.

Son dönemde gerçekleştirilen 1 milyar liralık lojman alımıyla birlikte, kentteki toplam lojman sayısının kısa süre içinde 5 bine çıkarılması hedefleniyor. Bakanlık, emniyet ve sahil güvenlik envanterindeki araç yenileme çalışmalarının ardından kaynakların barınma imkanlarına aktarılacağını belirtti.