Doğal dokusunu koruyan, görece düşük nüfus yoğunluğuna sahip ve sakin yaşam standartlarıyla dikkat çeken Türkiye'nin en huzurlu 29 ilçesi ve beldesi derlendi. Ege ve Akdeniz'in kıyı kasabalarından Karadeniz'in yaylalarına, İç ve Doğu Anadolu'nun tarihi merkezlerine kadar uzanan liste, özellikle kalabalıktan uzaklaşmayı ve emeklilik dönemini dingin bir ortamda geçirmeyi planlayanların ilgisine sunuldu.

ANTALYA ÜÇ İLÇEYLE LİSTENİN ZİRVESİNDE YER ALDI

Açıklanan 29 noktalı listede en fazla yerleşimi barındıran kent Antalya oldu. Turizm kenti; Finike, İbradı ve Demre olmak üzere toplam üç ilçesiyle sıralamaya girdi.

Listede ikişer yerleşim yeriyle temsil edilen diğer iller ise şunlar oldu:

Muğla: Akyaka ve Köyceğiz

İzmir: Foça ve Seferihisar

Isparta: Eğirdir ve Yalvaç

Bolu: Göynük ve Mudurnu

KIYI KASABALARINDAN TARİHİ ANADOLU VADİLERİNE

Sakin yerleşimler yalnızca sahil şeritleriyle sınırlı kalmadı. Çanakkale'nin Gökçeada, Sinop'un Gerze, Ordu'nun Perşembe ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçeleri gibi deniz kıyısındaki merkezlerin yanı sıra; Ankara'nın Güdül, Erzincan'ın Kemaliye, Erzurum'un Uzundere, Denizli'nin Çameli, Bitlis'in Ahlat ve Nevşehir'in Ortahisar beldesi gibi Anadolu'nun kendine has coğrafyalarında yer alan tarihi duraklar da listeye girdi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HUZURLU 29 YERLEŞİM YERİ

Doğal güzellikleri ve sakin yaşam ritmiyle öne çıkan 29 yerleşim birimi alfabetik olarak şu şekilde sıralandı:

Ahlat - Bitlis

Akyaka - Muğla

Arapgir - Malatya

Çameli - Denizli

Daday - Kastamonu

Demre - Antalya

Eğirdir - Isparta

Finike - Antalya

Foça - İzmir

Gerze - Sinop

Gökçeada - Çanakkale

Göynük - Bolu

Güdül - Ankara

Halfeti - Şanlıurfa

İbradı - Antalya

İznik - Bursa

Kemaliye - Erzincan

Köyceğiz - Muğla

Mudurnu - Bolu

Ortahisar - Nevşehir

Perşembe - Ordu

Safranbolu - Karabük

Seferihisar - İzmir

Şarköy - Tekirdağ

Şavşat - Artvin

Uzundere - Erzurum

Vize - Kırklareli

Yalvaç - Isparta

Yenipazar - Aydın

Metropollerin gürültüsü, trafik yoğunluğu ve stresli temposundan ayrılmak isteyenler için bu 29 ilçe birer sığınak noktası işlevi görüyor. Geleneksel mimarilerini koruyan, yerel üretimin ve organik beslenmenin merkezinde yer alan bu yerleşimler; huzurlu bir emeklilik hayali kuranların ve uzaktan çalışan kent sakinlerinin yeni yerleşim rotası haline geldi.