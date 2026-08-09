İki büyükşehir, 17 il, 163 ilçe, 50 belde olmak üzere 232 belediye başkanı CHP’den istifa etti ve YENİ Parti’ye katıldı. 68 belediye başkanının daha istifa ve YENİ Parti’ye katılım süreci devam ediyor, sayı 300’e çıkacak. Büyükşehirlerde de YENİ Parti’ye katılımlar olacak.

Bazı illerde milletvekilleri CHP’den ayrılmadı ancak belediye başkanları YENİ Parti’ye geçti. Bursa Osmangazi, Eskişehir Tepebaşı’nda da başkanlar YENİ Partili oldu.

İLLER ÇOĞALIYOR

28 ilde CHP’li belediye başkanı kalmadı. Bu iller Aksaray, Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat oldu.

CHP Mut ve Silifke ilçe başkanları da yönetimle birlikte YENİ Parti’ye katılmak üzere CHP’den istifa etti.

AYDIN VE ÇERÇİOĞLU

CHP’den AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun belediye başkanı olduğu Aydın’da da CHP’li başkan kalmadı. Belediye başkanları Bozdoğan’da Galip Özel, Çine’de Mehmet Kıvrak, Didim’de Hatice Gençay, Efeler’de Anıl Yetişkin, Germencik’te Burak Zencirci, Karacasu’da Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı’da Özgür Arıcı, Kuşadası’nda Tahsin Demirtaş, Kuyucak’ta Uğur Doğanca ve Nazilli’de Ertuğrul Tetik, CHP’den istifa etti YENİ Partili oldu.

Bandırma

YENİ Parti’ye katılımlar miting gibi

Balıkesir Bandırma’da CHP’den istifa eden Belediye Başkanı Dursun Mirza ile 16 belediye meclis üyesi YENİ Parti’ye katıldı. Eski ilçe başkanı Mehmet Atak da YENİ Parti’nin kurucu ilçe başkanı oldu. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen YENİ Parti ilçe teşkilatı açılışı mitinge dönüştü. Parti yönetimiyle birlikte Gençlik Kolları ve Kadın Kolları’nın da tam kadro YENİ Parti’ye katıldığı açıklandı. Açılışta, geçmiş dönemlerde CHP Bandırma İlçe Başkanlığı görevini üstlenen tüm eski ilçe başkanlarının da YENİ Parti’ye üye oldu. Toplu katılımlarla birlikte Bandırma Belediyesi’nde siyasi dengeler değişirken, CHP’nin belediye meclisindeki temsilci sayısı 4’e geriledi.

Bağışlar 9 günde 300 milyonu geçti

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına 9 günde 138 bin 123 kişinin katıldığını ve toplam bağış miktarının 300 milyon 549 bin 594 liraya ulaştığını açıkladı. Ceylan, “YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 9 günde 138.123 vatandaşımız tarafından 300.549.594 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüzde omuz omuza yürüyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.