Ülkenin refahı yerine kişisel hırslara dayalı kararlar alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayan iktidar, bir kez daha 85 milyonu yoksullaştıracak, işsiz bırakacak. Ekonomistler, belirsizlik ortamında vatandaşların dövize talebinin artacağını, büyümenin duracağını, işsizliğin artacağını ve enflasyonun daha da yükseleceği uyarısında bulunuyor.

Gazeteciler, akademisyenler, iş dünyası derken iktidarın yeni hedefinin Ekrem İmamoğlu olmasının ardından ekonomiye bakış ve yatırım tercihleri milyonlarca kişi tarafından yeniden gözden geçiriliyor. Yetkin Report’taki yazısında İmamoğlu’nun tutuklanmasının ekonomik açıdan daha fazla zorluk getireceğini vurgulayan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Özatay, siyasi krizin derinleşmesinin ardından yaşanabilecekleri şu ifadelerle özetledi:

PROGRAM BİTER

“Yerleşiklerin döviz talebinin giderek artması ve dolayısıyla kur ve faizin sıçraması beklenir, ardı sıra enflasyon da yükselir. Döviz cinsinden borcu yüksek olan şirketlerin bilançoları bozulur. Büyüme durur, işsizlik yükselir. O zaman, ekonomi programının bir önceki yazıda kısaldığını belirttiğim raf ömrü tümden biter.”

Belirsizliğin Türkiye ekonomisi için iyi olmadığını belirten Özatay, “Son dokuz-on yılda yaşanandan daha fazla zorluk yaşanacak” yorumunu yaptı. İmamoğlu’na operasyonun faizlere etkisine de değinen Özatay, “TCMB, gözaltı kararından önce giderek düşmesi beklenen piyasa faizini, mecburen uygulamaya koyduğu önlemlerle yükseltmiş oldu. Türkiye’nin risk primi ise 250 baz puan iken 328’e ulaştı. Farklı bir ifadeyle, yurtdışından döviz cinsinden borçlanma maliyetimiz yükseldi” diye yazdı.

Rezerv bir ayda tükenir

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Öztürk, siyasi krizlerin çözümünün para politikasıyla olamayacağını belirterek 1 yılda biriktirilen rezervlerin 1 ayda tükenebileceği uyarısında bulundu. Öztürk, “TCMB’nın doğru kararları piyasaların ateşini söndürmekte zorlanıyor. 1 yılda biriktirilen rezerv 1 ay da tükenir. Tabii ki siyasi krizlerin çözümü para politikası ile olmaz. Ancak TCMB rezervleri tüketmek istemiyorsa, yan yollara sapmadan (üst bant-geç likidite) direkt faizi yükseltmek durumunda da kalabilir” dedi. Hakkı Öztürk, TL mevduatta stopaj indirilmeli önerisinde bulundu.

Döviz satışı, 2018’deki Brunson krizini geçti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonun kamuya maliyeti 2018’in yaz aylarında yaşanan Rahip Brunson krizini bile geride bıraktı. Ekonomist Fatih Özatay, 2018 ve 2025’i karşılaştırılarak “2018’de gösterge faizdeki yükseliş bugünkünden biraz daha az. Döviz rezervi kaybı ise bugünküne kıyasla çok daha sınırlı: 8.1 milyar dolar” değerlendirmesini yaptı.