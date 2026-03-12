Tarım sektörü küçülürken, Türkiye ekonomisinin üretimsiz büyüdüğü 2025 yılında dolar milyarderi zenginlerin serveti fırladı, oluşan enflasyon sabit gelirlilere kaldı. İş dünyası dergisi Forbes Türkiye’nin araştırmasına göre dolar milyarderi olan Türklerin sayısı 1 yılda 35’ten, 43’e yükseldi. Servetlerin büyüklüğü de dolar bazında yüzde 33 artarak 106 milyar dolara ulaştı. Ülkemizde kişi başı gelir 18 bin 40 dolar seviyesinde bulunurken, asgari ücretlinin yıllık geliri 7 bin doların, emeklinin de 5 bin doların altında tespit edilirken milyarder Türklerin ortalama serveti yaklaşık 2.5 milyar dolara çıktı.

ZİRVE DEĞİŞTİ

Türkiye’nin en zengin ismi yıllar sonra ilk kez değişti. En zengin Türk, 13.5 milyar dolarlık servetiyle ABD merkezli Chobani markasının sahibi olan Hamdi Ulukaya oldu. Serveti bir yılda 11.2 milyar dolar artan Ulukaya, dünyanın zengin 219’uncu iş insanı olarak belirlendi. En zengin ikinci Türk ise 5.3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu. Üçüncü sırada serveti 4.9 milyar dolara yükselen Şaban Cemil Kazancı yer alıyor. ABD merkezli Sierra Nevada şirketinin kurucu ortaklarından Eren Özmen 4.9 milyar dolarlık servetiyle dördüncü, Fatih Özmen ise 4.7 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer alıyor.

Bu hafta BioNTech şirketinden ayrılacağını açıklayan Uğur Şahin, 4.7 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırayı paylaşıyor. Selçuk Bayraktar, 2.7 milyar dolarlık servetiyle 13’üncü, Haluk Bayraktar 2.4 milyar dolarlık servetiyle 16’ncı sırada yer aldı. Son 1 yılda iş insanı Hüsnü Özyeğin’in serveti yaklaşık 900 milyon dolar, Ahmet Çalık’ın 800 milyon dolar, Mehmet Ali Aydınlar’ın da 700 milyon dolar arttı.

Milyarderler listesine 9 iş insanı eklendi

Dolar milyarderleri listesinin 9 yeni üyesi var. Hakkındaki yakalama kararı kaldırılan Turgay Ciner, 1.5 milyar dolarlık servetiyle 2 yıl sonra yeniden dolar milyarderi oldu. Enka’dan 4, Kazancı Holding’ten 2, Tera Holding’ten de 2 iş insanın serveti 1 milyar dolar barajını ilk kez aştı. Ocak ayında hayatını kaybeden Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı, 2025 listesinde yer alıp, bu yılki listede olmayan tek isim oldu. Kazancı’nın serveti geçen yılki listede 2 milyar dolar olarak tahmin edilmişti.