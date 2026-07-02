2026 FIFA Dünya Kupası’nda en çok konuşulan isimlerden biri olan Ganalı büyücü Nana Bonsam, açıklamalarıyla turnuvaya damga vuruyor. Bonsam’ın, İngiliz yıldız Harry Kane’e büyü yaptığını ve Gana maçında kötü oynayacağını iddia etmişti. Kane, karşılaşmada kötü bir performans sergilerken İngiltere sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Nana Bonsam, maçın ardından bir açıklama daha yaparak Kane üzerindeki büyüyü kaldırdığını söyledi ve "Kane'i serbest bırakıyorum, böylece İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilecek." dedi.

HARRY KANE ŞOV YAPTI

İngiltere son 32 turunda Demokratik Kongo ile karşılaştı. Gözlerin çevrildiği Harry Kane, büyünün bozulmasının ardından çıktığı ilk karşılaşmada adeta küllerinden doğdu. Yıldız forvet, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Takımını 2-1’lik galibiyete taşıyan Kane, ülkesini üst tura uçurarak şamanın iddialarını bir kez daha manşetlere taşıdı.

ARJANTİN VE RONALDO KEHANETİ

Bonsam, Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birinin yaşanacağını savundu. Ganalı şaman, Yeşil Burun Adaları'nın turnuvada Arjantin'i eleyeceğini iddia etti. Şampiyonluk tahminini de paylaşan Bonsam, kupayı Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz'in kazanacağını öne sürdü.