Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmenin içeceklerde uygulamaya başladığı fiyat politikası tartışma yarattı. İşletme, içeceklerini buzsuz isteyen müşterilerden 20 lira ek ücret istemeye başlayınca konu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

BUZSUZ İÇEÇEKLERDE 20 TL FİYAT FARKI

Kasaya konulan bilgilendirme panosunda, "Buzsuz içeceklerde 20 TL fiyat farkı alınmaktadır" ifadeleri yer aldı. Sipariş vermek üzere kasaya gelen müşteriler, buz istememeleri halinde ek ücret ödemek zorunda olduklarını öğrenince duruma tepki gösterdi.

DAHA FAZLA ÜRÜN KULLANILDIĞI İÇİN

İşletme, uygulamanın nedenini tabelanın altında yer alan, "İçeceğinizi buzsuz tercih ettiğinizde, daha fazla ürün kullanıldığı için 20 TL fiyat farkı uygulanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısıyla açıkladı.

Uygulamanın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı işletmenin kararını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise maliyet gerekçesinin anlaşılabilir olduğunu savundu.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Müşteriler arasında görüş ayrılığına neden olan uygulama, tüketici hakları ve fiyatlandırma politikaları konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.