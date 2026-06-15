20 kilogramdan daha hafif olan Lynx S10, normal kullanım için tasarlanmış bir model olmasına rağmen Arktik koşulları için özel olarak yeniden geliştirildi. Araştırma ekibi, robotun standart tekerleklerini kutup ayılarının geniş pençelerinden ilham alan biyomimetik ayaklarla değiştirdi. Kaymayı önleyen yüzeyler ve buz üzerinde daha güçlü tutunma sağlayan krampon benzeri ekipmanlarla desteklenen sistem, buz ve karla kaplı arazilerde hareket kabiliyetini önemli ölçüde artırdı.

KUTUP ARAŞTIRMALARINDA YENİ DÖNEM

Testler, Arktik Okyanusu’nda görev yapan Sun Yat-sen University Polar araştırma gemisinin seferi sırasında gerçekleştirildi. Araştırmacılar, buzla kaplı alanların altında gizlenen erime havuzları ve su cepleri nedeniyle bölgede çalışmanın son derece tehlikeli olduğunu belirtiyor. Lynx S10, yapay zeka destekli sensörleri sayesinde bu zorlu zeminde rotasını kendi belirleyerek engellerden kaçınmayı başardı. Robotun üzerindeki kameralar ve LiDAR sensörleri çevrenin üç boyutlu haritasını çıkararak güvenli hareket etmesini sağladı.

Arktik görevinde kullanılan robotun ticari bir ürün olmadığı, halen geliştirme aşamasındaki bir prototip olduğu vurgulanıyor. Buna rağmen yapılan denemelerde buz, kar ve suyun iç içe geçtiği alanlarda dengesini koruyarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bazı testlerde yüzeyin altında su bulunan ince buz katmanlarının üzerinden geçmeyi başaran robot, araştırma ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelerde veri toplama potansiyelini de ortaya koydu.

İNSANLARIN YERİNE TEHLİKELİ GÖREVLER ÜSTLENEBİLİR

DEEP Robotics mühendisleri, elde edilen verilerin gelecekte geliştirilecek modeller için kullanılacağını açıkladı. Şirket, robot köpeklerin iklim değişikliği araştırmaları, çevresel veri toplama çalışmaları ve arama-kurtarma operasyonları gibi yüksek riskli görevlerde insanlara destek olabileceğini düşünüyor. Özellikle kutup bölgelerinde yaşanan aşırı hava koşulları ve vahşi yaşam tehlikeleri nedeniyle bu tür otonom sistemlerin önemli avantajlar sağlayabileceği ifade ediliyor.

Arktik Okyanusu üzerindeki buzulların üzerinde gerçekleştirilen bu test, robotik teknolojilerin laboratuvar ortamından çıkarak dünyanın en zorlu doğal koşullarında da kullanılabileceğini gösteren önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, Lynx S10’un henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve geniş çaplı saha görevleri için daha fazla testten geçmesi gerektiğini belirtiyor.