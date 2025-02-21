Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, doğduğu topraklara kazandırdığı Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi’nin ardından bir de Kadın Eğitim Merkezi projesini hayata geçirmişti…

Bayburt’ta yaşayan kadınların, üreterek ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama etkin bir biçimde katılımını sağlamayı ve kadın istihdamını desteklemeyi amaçlayan ‘’Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’’nin temeli, geçen yıl Baksı Kültür Sanat Vakfı’yla birlikte gönüllü bağışçıların yanı sıra Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın destekleriyle atılmıştı.

Bu yıl tamamlanması beklenen, 8 dönüm arazi üstünde 2 bin 897 metrekarelik alana inşa edilecek merkezde, ilk etapta 100 devamında ise yaklaşık 1000 kadına eğitim verilerek istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Mehmet Kavukçu

BUZUN SANATSAL DİLİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu da Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ‘’Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’’ projesi kapsamında özgün performansa imza attı. Çalışma, Bayburt’un karlı tepelerinde, Kadın Eğitim Merkezi’nin şantiyesinde hayat buldu.

Prof. Dr. Kavukçu’nun kariyeri boyunca ürettiği toplumsal içerikli sanat projeleri arasında özel bir yere sahip olan bu performans, kadın eğitimi ve istihdamına sanatsal bir perspektif kazandırdı. Kavukçu, çalışmasındaki buzun şeffaflığı ve nakışıyla, kadının gücünü ve üretkenliğini ortaya koydu.

“Kış mevsimi doğanın dinlenme vakti olabilir, ancak sanatın ritmi hiç durmuyor” diyen Kavukçu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu proje, zorlu koşullarda bile tutkuyla üreten kadınlarımızın kararlılığının bir yansımasıdır… Kar altında açan kardelen misali, her bir eserimiz umudun ve direncin simgesi haline geliyor...

Üretirken zamanı unutuyoruz, mevsimlerin ötesine geçiyoruz. Bu deneyim, sanatın dönüştürücü gücünün en somut göstergelerinden biri. Her bir motif aslında kadınlarımızın yaşama ve üretime olan inancının izlerini taşıyor.”

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan projenin özgünlüğünü şöyle değerlendirdi: “Buzun şeffaflığı ve yarattığı nakış, kadına ne kadar da yakışıyor. Bizim nakış kültürümüz hep kadından gelir. Bu projede buz, tıpkı kadınlarımız gibi hem dayanıklılığın hem de inceliğin temsilcisi oluyor.”

Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’nin başarısının, toplumun her kesiminden gelecek gönüllü destekleriyle katlanarak artacağını da sözlerine ekleyen Koçan, şöyle konuştu:

Hüsamettin Koçan

DESTEK ÇAĞRISI

“Yirmi yıl önce Baksı’da bir hayal ile çıktığımız yolda, bugün yeni bir dönüm noktasındayız. Çoruh’un kıyısında yükselen Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi, sadece bir bina değil, kadim Anadolu topraklarında yeşeren umudun da kendisi. Ancak bu yolculukta yalnız değiliz, yalnız olmamalıyız. Nasıl ki bir kilim tek başına dokunmaz, bir nakış tek iğneyle işlenmezse, bu merkez de gönüllü destekçilerle tam anlamına kavuşacak. Her bir gönüllümüz, bu büyük dokumanın vazgeçilmez bir parçası olacak. Gelin, Bayburtlu kadınlarımızın ekonomik bağımsızlık yolculuğuna ortak olun. Gelin, geleneksel el sanatlarımızı dünyaya açalım. Gelin, bu toprakların hikayesini birlikte yazalım.”