Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte uzmanlar, buzdolaplarında yiyeceklerin daha hızlı bozulabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, buzdolabının performansını etkileyerek kötü kokuların oluşmasına ve gıdaların daha kısa sürede bozulmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar ise bu sorunu fark etmek için yalnızca 10 saniye süren basit streç film testini öneriyor.

BUZDOLABINA STREÇ FİLM KOYUN TAVSİYESİ

Uzmanlara göre, buzdolabı kapağının contasının düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için küçük bir parça streç film yeterli oluyor. Yapılması gereken tek şey, streç filmin yarısını buzdolabının içine, diğer yarısını dışarıda kalacak şekilde kapağın arasına yerleştirmek.

Kapak kapatıldıktan sonra streç film kolayca kayıyor veya düşüyorsa, bu durum contanın artık yeterince sıkı kapanmadığını gösterebilir. Bu da soğuk havanın dışarı çıkmasına ve sıcak havanın içeri girmesine yol açarak yiyeceklerin daha hızlı bozulmasına neden olabilir.

SICAK HAVALARDA BUZDOLABI KOKULARINA DİKKAT

Uzmanlar, sıcaklık yükseldikçe buzdolabındaki kötü kokuların da daha belirgin hale geldiğini söylüyor. Bunun önüne geçmek için doğal yöntemler öneriliyor.

Limon suyu, karbonat ve tuz karışımının küçük bir kap içinde buzdolabına yerleştirilmesi, kötü kokuların azalmasına yardımcı olabilir. Bir diğer etkili yöntem ise kullanılmış kahve telvesini bir kaseye koyup dolabın içine bırakmak. Kahve telvesinin özellikle balık, soğan ve benzeri güçlü kokuları yaklaşık 24 saat içinde emebildiği belirtiliyor.

SÜTÜ KAPIYA KOYMAYIN UYARISI

Uzmanlar ayrıca birçok kişinin sütü yanlış yerde sakladığını belirtiyor. Buzdolabı kapağı, sürekli açılıp kapandığı için en sıcak bölümlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle süt ve benzeri hassas ürünlerin orta veya alt raflarda, arka kısma yakın bölgelerde muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.

Çiğ et, tavuk ve balık gibi ürünlerin ise olası sızıntıların diğer yiyeceklere bulaşmaması için her zaman alt rafta saklanması gerektiği vurgulanıyor.