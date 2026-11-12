Evlerde gün boyunca kullanılan elektrikli cihazların enerji tüketimi, aylık faturaların kabarmasına neden oluyor. Buzdolabı ve klima gibi cihazların yüksek elektrik tükettiği düşünülse de uzmanlara göre faturaya en büyük yükü elektrikli su ısıtıcısı getiriyor. Günlük kullanımda bu cihaz, buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesinin toplam tüketimini bile aşabiliyor.

Evlerde kullanılan bazı elektrikli cihazlar, fark edilmeden yüksek miktarda enerji tüketiyor. Özellikle gün boyunca çalışan veya sık sık devreye giren cihazlar, ay sonunda elektrik faturasında ciddi artışlara yol açabiliyor.

Enerji tüketimini azaltmaya yönelik hazırlanan bir rehbere göre, evlerde elektrik faturasını en fazla etkileyen cihazların başında elektrikli su ısıtıcısı geliyor. Buzdolabı sürekli çalışırken klima da sıcak havalarda saatlerce açık kalabiliyor. Ancak elektrikli su ısıtıcısının günlük kullanımda yarattığı tüketim, diğer ev aletlerinin toplamını geride bırakabiliyor.

GÜNDE 3 SAAT ÇALIŞMASI FATURAYI ARTIRIYOR

Standart bir elektrikli su ısıtıcısının gücü yaklaşık 1.500-2.000 watt arasında değişiyor. Cihazın ısıtma rezistansı sürekli çalışmasa da su belirlenen sıcaklığa ulaştığında termostat devreye girerek ısıtmayı durduruyor.

Ancak sıcak suyun yoğun kullanıldığı bir ailede cihazın aktif ısıtma süresi günde yaklaşık 3 saate ulaşabiliyor. Bu durum, aylık elektrik tüketiminin önemli ölçüde yükselmesine neden olabiliyor.

YAZIN KLİMA KIŞIN İSE ELEKTRİKLİ ISITICILAR ÖNE ÇIKIYOR

Elektrik tüketiminde mevsimsel değişiklikler de etkili oluyor. Kış aylarında elektrikli radyatörler ve fanlı ısıtıcılar yüksek enerji tüketimiyle öne çıkarken yazın klima kullanımı elektrik faturalarını artırabiliyor.

Özellikle klimanın 21-22 dereceye ayarlanması, pencerelerin doğrudan güneş alması ve evde yeterli ısı yalıtımının bulunmaması tüketimin yükselmesine yol açabiliyor.