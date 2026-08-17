Ev aletlerinin elektrik tüketimi ve faturaları düşürme yöntemlerine ilişkin Sonline’da yayımlanan analizde, evlerde sanılanın aksine en çok enerjiyi buzdolabı veya bulaşık makinesi gibi cihazların harcamayabileceği belirtildi.

Haberde paylaşılan verilere göre, bir evde yaygın olarak kullanılan cihazların yıllık ortalama elektrik tüketimleri şu şekilde sıralandı:

Derin dondurucu: 170–350 kWh

Bulaşık makinesi: 150–270 kWh

Buzdolabı: 100–250 kWh

Uzmanlar, doğru kullanım alışkanlıklarının bu cihazların enerji tüketimini doğrudan etkilediğini vurguladı. Buzdolabının serin bir alana yerleştirilmesi, düzenli defrost yapılması ve içine sıcak yiyecek konulmaması yükü hafifletirken; çamaşır makinelerinin tam dolmadan çalıştırılmaması tasarruf sağlıyor.

YÜKSEK FATURALARIN ARKASINDA GERÇEK TÜKETİCİ

Yüksek elektrik faturalarının başlıca nedenlerinden birinin elektrikli su ısıtıcıları olabileceği ifade edilen haberde, bu cihazların suyu sadece ısıtmakla kalmayıp gün boyunca ayarlanan sıcaklıkta tutabilmek için defalarca devreye girdiği aktarıldı.

Kullanıcı sayısına ve hacme göre boylerlerin yıllık tahmini tüketim verileri şu şekildedir:

50–80 Litre (1–2 Kişilik Evler): 1200–1500 kWh

120–200 Litre (3–5 Kişilik Evler): 1800–2500 kWh

UZMANLARDAN TASARRUF ÖNERİLERİ

Haberde, boylerlerin enerji tüketimini optimize etmek için şu tavsiyeler öne öne çıkarıldı:

Su sıcaklığının 55–60 °C seviyesinde tutulması hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de kireçlenmeyi geciktiriyor. Yaz aylarında ise 1–2 kişilik evlerde 40 °C’nin yeterli olabileceği belirtiliyor.

Yalnızca duş alan 1–2 kişilik haneler için 50–80 litrelik cihazlar yeterli olurken, kalabalık aileler veya küvet kullananlar için 120–150 litrelik modeller öneriliyor.

Isıtma rezistansı üzerinde biriken kireç tabakası ve eskimiş izolasyon cihazın verimini düşürüyor. 10–20 yıllık eski boylerlerin, modern modellere kıyasla %20 ila %30 daha fazla enerji tükettiği kaydediliyor.