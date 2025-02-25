Kahve, dünya çapında milyonlarca insanın günlük rutininde vazgeçilmez bir yer tutuyor fakat kahvenin taze ve aromatik kalabilmesi için doğru saklama yöntemlerine dikkat edilmesi de önemli. Son yıllarda kahve saklama teknikleri arasında buzdolabında veya dondurucuda muhafaza etme yöntemleri popüler olsa da, kahve uzmanları bu uygulamanın aksine farklı bir yöntem öneriyor.

Büyük kahve üreticisi Folgers, kahvenin tazeliğini ve aromasını korumanın en iyi yolunun "serin ve kuru bir yerde, kapağı sıkıca kapalı" saklamak olduğuna dikkat çekti. Hava geçirmez kaplar kullanarak kahve çekirdeklerini veya öğütülmüş kahveyi bu şekilde muhafaza etmek, lezzet kaybını engellemeye yardımcı olurken, doğru saklama koşulları altında kahvenin taze kalma süresi yaklaşık 3 hafta olarak belirtiliyor.

KAHVENİN LEZZETİNİ BOZAR

Buzdolabı ya da dondurucu kullanımına gelince, uzmanlar bu yöntemlerin kahvenin lezzetini bozan etkenler oluşturabileceğini aktardı. Kahve, nemi kolayca emer ve buzdolabı gibi nemli ortamlarda, zamanla kokularını başka gıdalardan alabilir. Dondurucu ise, sıcaklık değişimlerinin etkisiyle kahvenin yağ yapısını bozarak aromasını kaybetmesine neden olabilir.

Kahve tutkunları için en ideal saklama alanı, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yer. Ayrıca, açılmamış orijinal ambalajda saklanan kahve, dondurucuda bir yıl kadar taze kalabilir fakat en iyi sonuç için birkaç ay içinde tüketilmesi öneriliyor.