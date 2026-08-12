Buzdolabını düzenli olarak temizlemenize rağmen kapağını açtığınızda yayılan kötü koku bir türlü kaybolmuyor olabilir. Özellikle açıkta kalan yemekler, yoğun kokulu yiyecekler ya da fark edilmeden bozulan meyve ve sebzeler, dolabın iç yüzeylerine ve raflarına sinerek uzun süre kalıcı hale gelebiliyor.

Üstelik kötü kokunun kaynağını ortadan kaldırmak her zaman yeterli olmayabiliyor. Temizlik uzmanlarının önerdiği pratik yöntemlerden biri ise mutfakta sıkça bulunan bir malzemeden yararlanıyor.

BUZDOLABINA 1 BARDAK SİRKE KOYUN

Kötü kokulardan kurtulmak için orta raflardan birine, ağzı açık şekilde bir bardak beyaz sirke yerleştirilebilir. Sirkenin içerdiği asetik asidin, ortamda bulunan bazı kötü kokuların nötralize edilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Bu yöntem sayesinde buzdolabının içerisinde biriken ağır kokuların azalması ve daha ferah bir koku oluşması amaçlanıyor. Özellikle kokunun kaynağı temizlendikten sonra kalan kokular için pratik bir destek yöntemi olarak kullanılabilir.

KOKU AZALDIKÇA YENİLEYEBİLİRSİNİZ

Sirkeyi buzdolabında bir süre beklettikten sonra etkisinin azaldığını düşünüyorsanız, bardağı yenisiyle değiştirebilirsiniz. Ancak sirke kullanmak, bozulmuş gıdaları veya kirli yüzeyleri temizlemenin yerine geçmez.

Bu nedenle öncelikle buzdolabındaki bozulmuş ürünleri çıkarmak, rafları ve iç yüzeyleri temizlemek, ardından sirke yöntemini uygulamak daha etkili bir sonuç sağlayabilir.