Mutfaklarda gıda israfının en büyük nedenlerinden biri olan gizli nem ve buzlanma sorununa karşı şaşırtıcı bir yöntem ortaya çıktı. Buzdolabındaki sebze ve meyvelerin hızla çürümesinden veya dondurucuda oluşan dev buz kütlelerinden şikayetçiyseniz, tek yapmanız gereken alüminyum folyodan destek almak. İşte kulaktan kulağa yayılan ve uygulayanların gözlerine inanamadığı alüminyum folyo yönteminin tüm detayları...

DONDURUCUDAKİ BUZLANMAYA VE BİRİKEN KİRLERE SON

Buzluk duvarlarına ve dondurucu bölmesine sereceğiniz bir miktar alüminyum folyo, yüksek ısı iletkenliği sayesinde kar kütlelerinin ve sert buzların yüzeye doğrudan yapışmasını engeller.

Temizlik zamanı geldiğinde saatlerce buz eritmekle uğraşmak yerine, üzerindeki buzla birlikte folyoyu çekip almanız yeterli olur. Aynı zamanda buzdolabı raflarına yerleştirilen folyo, dökülen yemek sularının ve kirlerin raflara işlemesini önleyerek temizlik süresini yarı yarıya düşürür.

SEBZE VE MEYVELER GÜNLERCE İLK GÜNKÜ GİBİ TAZECİK

Alüminyum folyonun en dikkat çekici faydası ise nem dengesini sağlamasıdır. Özellikle yeşilliklerin, hassas meyvelerinizin altına veya sebzelik bölmesine koyacağınız bir parça folyo:

Ortamda biriken fazla nemi absorbe eder,

Küflenme ve çürüme süreçlerini ciddi oranda geciktirir,

Mutfak masraflarını azaltarak bütçenize doğrudan katkı sağlar.

Hem zamandan hem masraftan tasarruf ettiren bu pratik yöntem, buzdolabınızın hijyenini ve çalışma performansını en üst seviyeye çıkarıyor.