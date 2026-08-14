Pazardan veya marketten alınan yiyeceklerin ömrünü uzatmak için ilk refleksimiz onları buzdolabına yerleştirmek oluyor. Ancak uzmanlara göre her besin düşük sıcaklık ve nemli ortama uyum sağlayamıyor. Aksine, soğuk hava dalgası bazı gıdaların kimyasal yapısını bozarak onları çürüten veya toksik hale getiren bir süreci başlatıyor.

Buzdolabına girdiğinde lezzetini kaybetmekle kalmayıp yapısı bozulan ve oda sıcaklığında saklanması hayati önem taşıyan ana besinler şunlar:

Domates: Soğuk hava, domatesin hücresel dokusunu kırarak lezzetini yok eder, yapısını unsu ve sert bir hale getirir.

Patates: Nemli ve soğuk ortam, patatesin içindeki nişastayı hızla şekere dönüştürür. Bu durum hem çürümeyi hızlandırır hem de pişirildiğinde zararlı bileşenlerin ortaya çıkmasına yol açar.

Soğan: Buzdolabındaki yüksek nem soğanın yumuşamasına ve küflenmesine neden olur. Ayrıca güçlü kokusu diğer gıdalara siner.

Ekmek: Sanılanın aksine buzdolabı ekmeğin kurumasını ve bayatlama sürecini 3 kat daha hızlandırır.

BU BESİNLER İÇİN İSE BUZDOLABI ŞART

Buzdolabına girmemesi gerekenlerin aksine, dışarıda bırakıldığı anda bakterilerin hedefi haline gelen ve hızlıca zehire dönüşebilen hassas gıdalar da var. Özellikle protein bazlı ürünlerin mutlaka dolabın en soğuk köşesinde muhafaza edilmesi gerekiyor.

Buzdolabında saklanmadığında sağlığı doğrudan tehdit eden kritik gruplar:

Et, Tavuk ve Deniz Ürünleri: Oda sıcaklığında dakikalar içinde zararlı bakteriler üretir, iyice pişirilmeden tüketilmesi zehirlenmelere yol açar.

Süt ve Süt Ürünleri: Soğuk zincir kırıldığı anda hızla ekşir ve bozulur.

Yumurta ve Hazır Yemekler: Tarihine dikkat edilerek ve oda sıcaklığına maruz bırakılmadan saklanmalıdır.

MUTFAKTA DOĞRU SAKLAMA REHBERİ

Patates, soğan ve domates gibi gıdaları serin, kuru ve karanlık bir yerde oda sıcaklığında muhafaza etmek tazeliklerini korur. Et ve süt ürünlerini ise buzdolabının en alt ve soğuk raflarında saklayarak gıda zehirlenmelerinin önüne geçebilirsiniz.