Satın alınan gıdaları uzun süre taze tutmak için ilk başvurulan yer her zaman buzdolabı oluyor. Ancak pek çok kişinin doğru bildiği bu saklama alışkanlığı, bazı yiyeceklerin yapısını bozarak adeta zehre dönüştürüyor. Uzmanlar, soğuk havanın her gıda için koruyucu olmadığını, aksine daha hızlı çürüterek ömrünü doğrudan kısalttığını belirtiyor.

BU GIDALARI DOLABA SAKIN KOYMAYIN

Soğuk ve nemli ortam, mutfaktan eksik etmediğimiz birçok gıdanın kimyasını bozarak lezzet kaybına ve hızlı bozulmalara zemin hazırlıyor. Örneğin domates soğuk havayla temas ettiğinde hücre duvarları zedeleniyor, kendine has aroması kaybolarak dokusu sertleşiyor. Benzer şekilde patates de buzdolabının nemli ortamına girdiğinde içindeki nişasta hızla şekere dönüşüyor ve kararma süreci başlıyor.

Mutfakların vazgeçilmezi olan soğan ise soğuk ve nemli alanda pürüzsüz yapısını kaybedip yumuşayarak kısa sürede küflenme eğilimi gösteriyor. Çoğu zaman daha uzun ömürlü olsun diye buzdolabına konulan ekmek de sanılanın aksine soğuk havada nemini kaybederek bayatlama sürecini katbekat hızlandırıyor. Bu gıdaların tamamını oda sıcaklığında, serin ve kuru alanlarda muhafaza etmek tazeliklerini korumalarını sağlıyor.

SOĞUK ZİNCİRİ BOZULDUĞUNDA ZEHRE DÖNÜŞÜYOR

Buna karşılık bazı son derece hassas gıdaların ise buzdolabı dışında kalması doğrudan sağlık risklerine davetiye çıkarıyor. Yüksek protein içeriğine sahip et, deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri soğuk zincir kırıldığı anda hızla bakteri üretmeye başlıyor. Bu tür gıdaların buzdolabının en soğuk bölmelerinde tutulması hayati önem taşıyor.

Aynı şekilde yumurta, taze sebzeler ve tüketime hazır gıdalar da oda sıcaklığında hızla bozulma gösterdiğinden kesintisiz bir soğuk ortamda muhafaza edilmek zorunda. Mutfakta yapılan bu basit saklama hatalarının önüne geçerek hem gıda israfını engellemek hem de besinlerin tazeliğini güvenceye almak mümkün hale geliyor.