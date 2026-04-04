Günümüz buzdolapları artık basit bir soğutma cihazı olmaktan çıktı. İçlerinde bulunan sensörler, dijital paneller, akıllı işlemciler ve inverter sistemlerle adeta bir bilgisayar gibi çalışıyor. Teknik servis uzmanları, kapaklara yapıştırılan magnetlerin bu hassas elektronik bileşenleri olumsuz etkilediğini belirtiyor. Sürekli manyetik alan altında kalan cihazlarda zamanla işlemcilerde karışıklık oluşuyor, soğutma performansı düşüyor ve elektrik tüketimi fark edilir şekilde artıyor.

Özellikle dokunmatik ekranlı, Wi-Fi bağlantılı ve akıllı modeller bu sorundan en çok etkilenenler arasında. Servis teknisyenleri, son dönemde sıkça karşılaştıkları ana kart arızaları ile dijital panel bozulmalarının önemli bir kısmının yoğun magnet kullanımından kaynaklandığını söylüyor. Basit bir magnet süsü, bir anda binlerce liralık tamir masrafına dönüşebiliyor.

ANILARI KORUMAK İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER

Anılarınızı kaybetmek zorunda değilsiniz, sadece yerini değiştirmeniz yeterli. Teknik servis uzmanları, buzdolabı kapakları yerine mutfak duvarına asabileceğiniz şık metal panoları veya özel manyetik boyaları öneriyor. Bu sayede hem koleksiyonunuzu koruyabilir hem de pahalı buzdolabınızı manyetik zararlara karşı güvende tutabilirsiniz.