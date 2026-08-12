Şarap şişeleri açıldıktan sonra genellikle çöpe atılan doğal mantar tıpalar, gözenekli yapıları sayesinde ev içi pratik kullanımda etkili bir yönteme dönüşüyor. Buzdolabının kapak bölmesine yerleştirilen bir adet mantar tıkaç, cihaz içerisindeki fazla nemi kendi bünyesine çekerek ortamdaki nem dengesini düzenliyor.

BUZDOLABINA MANTAR TIKAÇ KOYMANIN AMACI NEDİR?

Doğal ve yüksek derecede emici bir malzeme olan mantar, buzdolabında oluşan yoğuşmayı kontrol altına almak için kullanılıyor. Gün içerisinde buzdolabı kapağının sıkça açılıp kapanması, üstü açık şekilde saklanan gıdalar, sıvı kapları ve iç-dış sıcaklık farkları cihaz içinde nem birikimine yol açıyor. Kapak rafına koyulan mantar tıkaç ise gözenekli dokusu yardımıyla bu nemi çekerek gıdaların bozulma sürecini yavaşlatıyor.

MANTAR TIPA BUZDOLABINDA NEREYE VE NASIL YERLEŞTİRİLMELİDİR?

Dış havayla doğrudan ve en sık temas eden alan buzdolabı kapağı olduğu için uygulamanın bu bölgede yapılması öneriliyor. Temiz, üzerinde şarap ya da leke kalıntısı bulunmayan bir mantar tıpası seçilerek kapak raflarından birine konuluyor. Mantarın gıdalarla temas etmemesine, kapağın kapanmasını engellememesine ve bölmenin hijyenini bozmayacak şekilde konumlandırılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Yöntemin etkisini sürdürebilmesi için buzdolabına konulan mantarın periyodik olarak kontrol edilmesi önem taşıyor. Zamanla ortamdaki nemi emerek doygunluğa ulaşan, kirlenen veya yapısı bozulan tıpaların işlevini kaybetmemesi adına yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor.