Balık, soğan ve fermante peynir gibi keskin gıdaların yaydığı kokular, buzdolaplarının iç yüzeyindeki polimer plastik kaplamaya işlediğinde geleneksel temizlik spreyleri yetersiz kalıyor. Plastiğin derin gözeneklerine hapsolan uçucu gazlar, kimyasal temizleyicilerle silinse dahi kısa sürede yeniden buzdolabı boşluğuna yayılarak bayat bir koku tabakası oluşturuyor.

KOKULAR PLASTİK YÜZEYLERE NEDEN HAPSOLUYOR?

Buzdolabı gövdesinde kullanılan plastik malzeme, mikro düzeyde gözenekli bir yapıya sahiptir. Ağır koku yayan gıdaların saldığı sülfür ve asit molekülleri, dolap kapağı kapalıyken oluşan nemli hava akımıyla birlikte bu gözeneklere nüfuz eder. Yüzeyden yapılan yüzeysel silme işlemleri bu organik bileşikleri yok etmediği için buzdolabında kalıcı ve rahatsız edici bir koku döngüsü meydana gelir.

Kurutulmuş Türk kahvesi telvesi ile iki yemek kaşığı karbonatın bir kapta bir araya getirilmesi, havada asılı duran koku partiküllerini mekanik ve kimyasal yollarla hapseden çift katmanlı bir tuzak meydana getiriyor. Kahve telvesi, yapısında barındırdığı azot sayesinde sülfür kökenli kötü kokuları moleküler düzeyde parçalayarak ortamdan uzaklaştırıyor. Karışımın diğer bileşeni olan sodyum bikarbonat (karbonat) ise serbest asidik koku moleküllerini hızla nötralize ediyor.

24 SAATTE KOKUYU SIFIRLAYAN SİSTEM

Hazırlanan karışımın hava sirkülasyonunun merkez noktası olan orta rafa yerleştirilmesi, dolap içindeki iç fan akımının koku moleküllerini kaseye doğru yönlendirmesini sağlıyor. Gözenekli parçacıklar havadaki nemle birlikte kokuyu içine hapsediyor. Yaklaşık 24 saatlik temas süresinin ardından buzdolabındaki sinmiş kokular tamamen kaybolarak ortam havası nötr hale geliyor.