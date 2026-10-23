Türkiye genelinde kış mevsiminin etkilerini hissettirmeye başlamasıyla birlikte ev içi enerji tasarrufu ve gıda muhafazası konusunda uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Mutfakların kalbi sayılan buzdolaplarında yapılan basit bir ayar hatasının hem elektrik faturalarını kabarttığı hem de gıdaların son kullanma tarihinden çok daha önce bozulmasına neden olduğu ortaya çıktı. Yaşanan bu durum üzerine uzmanlar, vatandaşlara 1 Kasım’dan itibaren buzdolabındaki sıcaklık ayarlarının değiştirilerek ideal derece olan 4 seviyesine getirmeleri gerektiği konusunda uyardı.

BUZDOLABINDAKİ BU TUŞA BASINCA FATURA YARIYA DÜŞÜYOR

Pek çok kişi buzdolabının içindeki 1’den 5’e kadar uzanan düğmeyi sıcaklık derecesi sanıyor ancak bu rakamlar aslında buzdolabının soğutma gücünü temsil ediyor. Rakam yükseldikçe dolabın içi daha soğuk hale gelirken, mevsim geçişlerinde yapılan en büyük hata dolabı gereksiz yere en yüksek kademeye almak oluyor. Kış aylarına girilirken dış ortam sıcaklığının düşmesiyle birlikte buzdolabının soğutma yükü de hafifliyor. 1 Kasım itibarıyla ortalama ev içi sıcaklıklarına paralel olarak buzdolabının genel soğutma bölümünü artı 4 dereceye ayarlamak, gıdaların donmadan en ideal tazelikte kalmasını sağlıyor.

MEYVE VE SEBZELER DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLUYOR

Dolabı gereksiz yere artı 1 veya artı 2 derece gibi aşırı soğuk seviyelerde çalıştırmak, sebze ve meyvelerin hücre yapısını bozarak buzlanmaya ve hızlıca çürümeye neden oluyor. Aynı zamanda kompresörün aralıksız çalışmasına yol açarak ay sonunda elektrik faturasında ciddi bir artış yaratıyor. Kasım ayı başlamadan yapılacak birkaç saniyelik bir derece kontrolü sayesinde hem sebzelikteki gıdaların ömrünü uzatmak hem de kış boyunca enerjiden tasarruf etmek mümkün hale geliyor.