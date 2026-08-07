Dondurucu iç duvarlarında oluşan aşırı buzlanma, sıkışan çekmeceler ve artan elektrik faturalarının arkasında genellikle kapı contalarındaki yıpranmalar yer alıyor. Teknik servis uzmanları, bu tür arızaların tespitinde karmaşık aletler yerine ilk olarak "A4 kağıt testi" yöntemine başvuruyor.

ANORMAL BUZLANMANIN 3 BELİRTİSİ

Dondurucuda meydana gelen sorunlar belirgin işaretlerle kendini gösteriyor: Duvarlarda biriken 2 ila 3 milimetrelik buz katmanı, cihazın yıllık elektrik tüketimini yaklaşık %30 oranında artırıyor. Bu durum çekmecelerin hareketini kısıtlayarak kullanım zorluğu yaratıyor.

Kapının tam oturmaması, geri tepmesi veya menteşe ve çerçeve etrafında yoğun buzlanma oluşması contanın görevini yapmadığını gösteriyor. Cihaz motorunun normalden daha sık ve uzun süreli devreye girmesi sistemin zorlandığına işaret ediyor.

KAĞIT TESTİ NASIL UYGULANIR?

Sorunun contadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için uygulanan yöntem şu adımlardan oluşuyor: Bir A4 kâğıdı kapı ile gövde arasına yerleştirilerek kapı kapatılır. Kâğıt yavaşça dışarı doğru çekilir. Kâğıt direnç göstermeden çekilebiliyorsa alandan hava sızıntısı olduğu, sıkıca takılı kalıyorsa temasın yetersiz olmadığı anlaşılır.

Testin dondurucu kapısının üst, alt, yan kısımları ile özellikle deformasyonun yoğun yaşandığı köşe ve menteşe bölgelerinde tekrarlanması gerekiyor. Kağıdın rahatça kayması; contanın yıprandığını, kirlendiğini veya yassılaştığını gösteriyor. Sızan sıcak ve nemli hava, iç ortamda yoğuşarak buzlanmaya ve enerji tüketiminin artmasına yol açıyor.

Parça değişimi öncesinde cihazın kapatılması, buzunun çözdürülmesi, contanın ılık sabunlu suyla temizlenip mikrofiber bezle kurulanması ve testin yinelenmesi öneriliyor.

HER AY YAPIN UYARISI GELDİ

Contanın sağlam olmasına rağmen buzlanmanın devam ettiği durumlarda kullanım alışkanlıkları öne çıkıyor. Sıcak gıdaların dondurucuya konulması, açık kaplar, aşırı doluluk ve kapının uzun süre açık tutulması içeriye nem girmesine neden oluyor.

Cihazın teorik olarak öngörülen yıllık ortalama 300 kWh enerji tüketim seviyesinde çalışmasını sağlamak adına aylık olarak şu hususların denetlenmesi gerekiyor: Contanın temiz, kuru, çatlak ve ayrılmalardan uzak olması, kapının geri tepmeden tam kapanması, buz kalınlığının 3 milimetrenin altında kalması, iç sıcaklığın -18 °C seviyesinde tutulması.