Yaz sıcakları rekorlar kırarken evde gizli bir tehlikeyle karşı karşıyayız: Buzdolabımızın sessizce bozulması ve yiyeceklerin zehre dönüşmesi! Çoğumuz mutfaktaki bu sadık yardımcımızın dışarıdaki cehennem sıcağıyla nasıl amansız bir savaş verdiğini görmüyoruz. Termometreler yükseldikçe, buzdolabı motoru (kompresör) içeriyi soğuk tutabilmek için tam kapasite çalışıyor.

Peki, buzdolabınızın bu sıcaklara karşı gerçekten direnip direnmediğini, yiyeceklerinizi koruyup koruyamadığını nasıl anlarsınız? Cevap, çalışma masanızda duran sıradan bir A4 kağıdında saklı.

SANİYELER İÇİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN MUCİZE

Beyaz eşya uzmanlarının özellikle sıcak yaz aylarında şiddetle tavsiye ettiği bu pratik yöntem, buzdolabınızın gizli bir soğuk hava kaçağı olup olmadığını anında ortaya çıkarıyor.

Sıradan bir A4 kağıdını alın, buzdolabınızın kapak lastiği (contası) ile ana gövdesi arasına sıkıştırın ve kapağı normal şekilde kapatın.

Şimdi kağıdı kendinize doğru yavaşça çekin. Eğer kağıdı çekerken belirgin bir direnç hissediyorsanız harika; dolabınızın yalıtımı kusursuz çalışıyor demektir. Ancak kağıt hiçbir zorlanma olmadan, adeta yağ gibi kayarak elinize geliyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Kapı lastikleriniz vakum özelliğini yitirmiş ve içeriye sürekli sıcak hava sızdırıyor demektir.

TESTTEN KALISANZ PANİK YAPMAYIN

Kağıt testinin başarısız olması hemen yeni bir buzdolabı almanız veya servisi aramanız gerektiği anlamına gelmez. Çoğu zaman sorun, zamanla biriken görünmez kirlerden kaynaklanır. İşte lastikleri ilk günkü haline getirecek uzman tüyoları:

BEYAZ SİRKE İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Zamanla lastiklerin arasına dolan yemek artıkları, toz ve yapışkan yağ tabakaları contanın gövdeye tam yapışmasını engeller. Ilık suya ekleyeceğiniz az miktarda beyaz sirke ve yumuşak bir bezle bu bölgeyi iyice temizleyin. Sirke, inatçı kirleri kimyasalsız çözerken lastiğin ömrünü uzatır.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ İLE ESNEKLİK TESTİ

Eğer temizliğe rağmen kağıt hala kayıp düşüyorsa, lastikleriniz sıcaklık farklarından dolayı sertleşmiş olabilir. Sertleşen kauçuk malzemeyi yumuşatmak için saç kurutma makinesini çok yaklaştırmadan lastiklere tutun (veya sıcak suyla kompres yapın). Isınan lastik genleşerek eski esnekliğine kavuşacak ve gövdeye adeta bir vantuz gibi yapışacaktır.

Contalardaki gözle görülmeyen ufak bir sızıntı, buzdolabınızın motorunun durmaksızın çalışmasına, faturanızın katlanmasına ve en önemlisi süt, et, peynir gibi hassas gıdaların hızla bozularak zehir saçmasına neden olur. Kendinizi ve bütçenizi korumak için bugün mutfağa bir A4 kağıdıyla girmeniz yeterli!