Feng Shui uzmanları, evdeki bolluk ve zenginlik enerjisini artırmak için buzdolabı düzeninde yapılması gereken kritik değişiklikleri paylaştı.

Yapılan açıklamalarda, gıdaları saklayan buzdolabının yaşam enerjisinin (Chi) en yoğun olduğu noktalardan biri olduğu vurgulandı.

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR ELEMENT ÇATIŞMASI YARATIYOR

Buzdolabının metal elementini temsil ettiğini belirten uzmanlar, cihazın temiz ve düzenli tutulmasının zorunlu olduğunu ifade ediyor. Tarihi geçmiş ürünler ve boş ambalajlar pozitif enerji akışını doğrudan engelliyor.

Buzdolabının üzerine mikrodalga fırın, tost makinesi veya airfryer gibi ateş elementini temsil eden cihazların konulmaması gerektiği bildirildi. Bu iki farklı elementin teması, maddi ve manevi dengesizliklere yol açıyor.

KAPAKTAKİ FATURALAR PARA KAYBINI TETİKLİYOR

Cihazın üzerine veya yakınına canlı bitki ile ahşap objelerin yerleştirilmesi, metal enerjisini zayıflattığı için bereketin azalmasına neden oluyor. Bu alanlarda metalik veya altın tonlarında süslemelerin tercih edilmesi öneriliyor.

Buzdolabı kapağına asılan fatura, borç listesi veya alışveriş notlarının para kaybını simgelediği belirtildi. Uzmanlar, bu kağıtların yerine motivasyon sağlayan başarı belgelerinin veya aile fotoğraflarının asılması gerektiğini kaydediyor.