Modern mutfakların en büyük konforlarından biri, şüphesiz buzdolabının kapısındaki o pınardan tek dokunuşla buz gibi temiz suya ulaşabilmek. Ancak bir gün panelde o küçük, kırmızı filtre uyarı ışığı beliriverir. Çoğumuz o an "Nasılsa su hala akıyor, yavaş da olsa filtreliyor işte" diye düşünerek bu uyarıyı haftalarca, hatta aylarca görmezden geliriz. Ne de olsa tıkanmış bir filtre bile filtresiz musluk suyundan daha iyidir, değil mi?

Aslında bu oldukça yaygın ve tehlikeli bir yanılgıdır. Tesisat ve su sistemleri uzmanları, ihmal edilen buzdolabı filtrelerinin su kalitesini artırmak bir yana dursun, bardağımıza mikrop doldurabileceğini belirtiyor. Filtrelerin çalışma prensibini ve temizlik süreçlerini ertelediğimizde mutfağımızda yaşanan gizli tehlikeleri anlamak, hem sağlığımızı hem de beyaz eşyalarımızı korumanın ilk adımı.

FİLTRENİN İÇİ ÇOK DEĞİŞİYOR

İnsanlar genellikle su filtrelerini mekanik bir süzgeç gibi hayal eder; yani sadece gözeneklerinin dolduğunu ve suyun bu yüzden yavaşladığını düşünür. Oysa buzdolabı filtreleri genellikle aktif karbon teknolojisiyle çalışır ve kimyasal maddeleri kendi bünyesine hapsederek temizler. Filtre ömrünü tamamlayıp doygunluğa ulaştığında, su akışı ciddi şekilde kısıtlanır ve bu durum filtrenin içinde normalden çok daha fazla suyun uzun süre hapsolmasına neden olur.

İşte asıl tehlike bu noktada başlar. Filtrenin içi karanlıktır, nemlidir ve sudan süzülen organik maddelerle doludur. Bu ortam, bakteri, küf ve mikroskobik mantarlar için adeta kusursuz bir üreme alanı haline gelir. Bir süre sonra filtre suyu temizlemeyi bırakır; aksine, içinden geçen suya kendi içinde ürettiği bu canlı organizmaları bulaştırmaya başlar. Yani temiz olduğunu düşünerek bardağınıza doldurduğunuz su, aslında musluk suyundan çok daha güvensiz bir hale gelebilir.

SAĞLIĞI ETKİLEDİĞİ GİBİ CÜZDANI DE ETKİLİYOR

Filtrenin alarm vermesine rağmen değiştirilmemesi, kısa sürede kendisini suyun kalitesinde de hissettirir. Buzdolabından aldığınız suyun veya buzun son zamanlarda bayat, topraksı ya da tuhaf koktuğunu fark ettiyseniz, suçlu muhtemelen zamanı geçmiş filtrenizdir. Aktif karbon işlevini yitirdiği için şebeke suyundaki kloru, ağır metalleri ve kötü kokuları artık ememez hale gelir.

Üstelik bu ihmal sadece sağlığınızı tehdit etmekle kalmaz, buzdolabınızın mekanik sistemine de doğrudan zarar verir. Filtre tortulardan dolayı tamamen tıkandığında, suyun geçişi zorlaşır ve sistemdeki su basıncı düşer. Buzdolabı, buz yapabilmek veya su pınarından su akıtabilmek için su pompasını normalden iki kat daha fazla zorlamak zorunda kalır. Bu aşırı yüklenme, cihazın su pompasının ve buz yapıcı motorunun erken yıpranmasına, hatta yanmasına yol açabilir. Basit bir filtre değişim masrafından kaçınırken, kendinizi bir anda çok daha yüksek yetkili servis ve tamir faturalarıyla karşı karşıya bulabilirsiniz.

DEĞİŞİM ZAMANINI BELİRLEYEN GİZLİ FAKTÖRLER

Buzdolabı üreticileri ve uzmanlar, filtrelerin herhangi bir uyarı ışığı olmasa bile genel olarak en geç altı ayda bir değiştirilmesini öneriyor. Ancak bu süre her ev için standart bir kural değildir. Evdeki nüfusun yoğunluğu ve dolayısıyla su tüketim miktarı bu süreyi doğrudan etkiler. Kalabalık ailelerde filtreler çok daha hızlı tükenir.

Bunun yanı sıra, yaşadığınız bölgenin şebeke suyu kalitesi de büyük bir rol oynar. Eğer suyunuz fazla kireçli, tortulu veya eski borulardan gelen paslı bir yapıya sahipse, filtreniz altı ay bile dayanmadan erkenden tıkanabilir. Su pınarından akan suyun belirgin şekilde incelmesi ve yavaşlaması, takvim neyi gösterirse göstersin filtrenin artık görevini yapamadığının en net kanıtıdır.

Neyse ki modern buzdolaplarının çoğunda filtre değişimi, ev sahiplerinin bir uzmana ihtiyaç duymadan rahatça yapabileceği pratikliktedir. Genellikle basit bir çevir-kilitle ya da it-aç mekanizmasıyla eski filtre saniyeler içinde çıkarılıp yenisi takılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, cihazın kendi orijinal filtresini kullanmak ve yeni filtreyi taktıktan sonra sistemde kalan karbon tozunu atmak için ilk birkaç litre suyu akıtıp dökmektir. Sağlıklı ve lezzetli bir yaşam için mutfaktaki bu görünmez kahramanı ihmal etmemek, ailenize sunacağınız en güzel konforlardan biridir.