Buzdolabında oluşan balık, sarımsak ve lahana gibi ağır kokulara karşı pratik bir çözüm açıklandı. Kuru defne yaprağının yapısındaki uçucu yağların, dolap içindeki kötü kokuları kısa sürede bastırdığı belirtildi. Bu basit yöntem, kimyasal koku gidericilere gerek kalmadan tamamen doğal bir alternatif sunuyor. Ancak yöntemin etkili olması için belirli kullanım kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor.

BUZDOLABINDA DEFNE YAPRAĞI NASIL KULLANILIR?

Uygulama için buzdolabının üst rafına bir adet kuru defne yaprağı yerleştiriliyor. Kapağı kapatılan dolapta yaprağın yaklaşık bir saat bekletilmesi yeterli oluyor. Süre dolduğunda yaprağın dolaptan çıkarılması önem taşıyor. Uzun süre dolapta bırakılan defne yaprağının aroması süt ve tereyağı gibi hassas gıdalara sinebiliyor.

DEFNE YAPRAĞI EVİN HANGİ ALANLARINDA KULLANILABİLİR?

Defne yaprağı sadece mutfakta değil, evin farklı noktalarında da tercih ediliyor. Patates saklama kutularına koyulan yapraklar böceklenmeyi doğrudan engelliyor. Çöp kutularının tabanına yerleştirilen yapraklar kötü kokuyu azaltıyor. Giysi dolaplarında ise güveleri uzak tutmak için kullanılıyor.

LİMON VE KAHVE YÖNTEMİNDEN FARKI NEDİR?

Limon kabuğu havayı hızlıca tazelese de etkisi kısa sürüyor. Öğütülmüş kahve ise kokuyu emerken bir süre sonra kendi yoğun aromasını yaymaya başlıyor. Defne yaprağı ise doğru süre uygulandığında gıdaların lezzetini ve kokusunu bozmadan ortamı ferahlatıyor.

KÖTÜ KOKULAR İÇİN KESİN ÇÖZÜM MÜDÜR?

Bu yöntem genel temizliğin yerini tutmuyor, sadece kokuları geçici olarak maskeliyor. Kötü kokuların sürekli tekrarlaması durumunda gıdaların son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi ve dolapta detaylı bir hijyen temizliği yapılması gerekiyor.