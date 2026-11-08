Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle Karabağ'a gitti. Erdoğan havalimanında Aliyev tarafından karşılandı.

ERDOĞAN VE ALİYEV KOL KOLA GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan uçak, Karabağ bölgesindeki Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan, havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Azerbaycanlı ve Türk yetkililer tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından kol kola yürüyen Erdoğan ve Aliyev, kendilerini bekleyen heyetleri selamladı.

ERDOĞAN VE ALİYEV ŞUŞA'DA BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan'ın, havalimanındaki karşılamanın ardından Şuşa'ya geçmesi bekleniyor. Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın, görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yapması planlanıyor. Erdoğan'ın ayrıca Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi'deki Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek anıtlara çelenk bırakması bekleniyor.

İki liderin görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini çeşitli yönleriyle değerlendirecekleri, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri istişare edecekleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor.