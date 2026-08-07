NASA ekiplerinin Danimarka'ya bağlı Grönland'da yürüttüğü radar test uçuşları sırasında, buz tabakasının yaklaşık 30 metre altında gömülü halde bulunan Soğuk Savaş dönemine ait "Camp Century" adlı gizli askeri üs tespit edildi.

ABD Ordusu tarafından 1959 yılında inşa edilen ve 1967 yılında terk edilen 21 tünel ile yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yeraltı şehri, gelişmiş radar teknolojisi sayesinde ilk kez bu derece detaylı bir şekilde görüntülendi.

Arktik buzundan balistik füze fırlatma imkanlarını araştırmak ve bilimsel çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan tesis, terk edilirken kar ve buz tabakalarının doğal bir bariyer oluşturacağı düşünülerek sınırlı tedbirlerle bırakılmıştı.

Ancak yapılan son tespitler, yaklaşık 55 hektarlık alana yayılan bu devasa kompleksin içerisinde 200 bin litre dizel yakıt, 240 bin litre atık su, zararlı kimyasallar (PCB) ve taşınabilir nükleer reaktörden kalan düşük seviyeli radyoaktif soğutucu gibi ciddi çevresel risk taşıyan atıkların halen bulunduğunu doğruluyor.

Uzmanlar ve iklim modelleri, küresel ısınmaya bağlı olarak Arktik bölgesindeki erimenin hızlanması durumunda, on yıllardır buz altında izole bir şekilde duran bu tehlikeli atıkların ilerleyen süreçte yüzeye çıkarak çevreye yayılma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunuyor.