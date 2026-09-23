Yaklaşık 3 bin 794 metre yüksekliğindeki Erebus, dünyanın en güneyindeki aktif yanardağ olarak biliniyor. Zirvesinde sürekli hareket halinde olan bir lav gölü bulunan yanardağdan çıkan altın, volkanik gazlarla birlikte mikroskobik kristaller halinde atmosfere karışıyor.

ALTIN PARÇACIKLARINI KARDA DA BULDULAR

Bilim insanları Erebus’tan çıkan gazları, yanardağın çevresindeki havayı ve kar örneklerini inceleyerek mikroskobik altın kristalleri tespit etti. Havadaki bazı parçacıkların büyüklüğü 0,02 milimetreye, karda bulunanların ise yaklaşık 0,06 milimetreye kadar ulaşıyor. Bu nedenle altın parçacıklarını çıplak gözle fark etmek oldukça zor.

Araştırmalarda altın yalnızca kraterin yakınlarında görülmedi. Erebus’un çevresindeki kar ve havada tespit edilen parçacıkların yanı sıra, yanardağdan 1.000 kilometreye kadar uzaktaki atmosfer örneklerinde de altın bulundu. Ancak araştırmacılar bu kadar uzaktaki parçacıkların tamamının Erebus’tan geldiğinin kesin olarak kanıtlanmadığını belirtiyor.

ALTIN MİKTARI GAZ ÖRNEKLERİYLE HESAPLANDI

Yanardağın her gün 80 gram altın püskürttüğü bilgisi, altının doğrudan toplanıp tartılmasıyla elde edilmedi. Araştırmacılar volkanik gazlardan alınan örneklerdeki altın ve kükürt oranlarını karşılaştırarak yanardağın günlük altın salımını hesapladı. Buna göre miktarın yaklaşık 60 ila 80 gram arasında olabileceği tahmin edildi.

Altının yanardağın içinden nasıl taşındığı konusunda ise kesinleşmiş tek bir açıklama bulunmuyor. Araştırmacılar, altının magma içerisinden klor içeren uçucu bileşiklerle yukarı taşınabileceğini ve gazlar soğudukça mikroskobik kristallere dönüşebileceğini değerlendiriyor.

Ortaya çıkan miktar dikkat çekici olsa da Erebus’un çevresinde altın toplamak imkansıza yakın. Parçacıklar hem son derece küçük hem de çok geniş bir alana dağılıyor. Ayrıca Antarktika’daki çevre koruma kuralları, bilimsel araştırmalar dışında maden kaynaklarının işletilmesine izin vermiyor.