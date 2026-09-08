Görüntü, Landsat 8 uydusu tarafından kaydedildi. Bölgede bulutların nadir görülen şekilde dağılması, 843 metre yüksekliğindeki yanardağın zirvesinin ve kraterindeki hareketliliğin uzaydan ayrıntılı biçimde izlenmesini sağladı.

BUZLARIN ORTASINDA LAV GÖLÜ

Saunders Adası, yaklaşık 350 kilometre boyunca uzanan Güney Sandwich Adaları'nın bir parçası. Kış aylarında çevresindeki deniz büyük ölçüde buzlarla kaplanırken adanın merkezindeki Mount Michael volkanik faaliyetini sürdürüyor. NASA'nın yayımladığı görüntüde kraterden yükselen küçük bir gaz bulutu ile yanardağın kuzey yamacındaki karın bazı bölümlerinin koyulaştığı da görülüyor.

Kraterdeki lav gölü yeni keşfedilmiş değil. Bilim insanları geçmişte Landsat, Sentinel ve ASTER uydularından elde edilen 30 yıllık görüntüleri inceleyerek burada kalıcı bir lav gölü bulunduğunu doğrulamıştı. Daha önce yapılan ölçümlerde lav gölünün yaklaşık 90 ila 215 metre çapında olduğu ve erimiş lavın sıcaklığının 989 ila 1279 dereceye ulaşabildiği belirlenmişti.

DÜNYADA SADECE BİRKAÇ YERDE VAR

Mount Michael'ı dikkat çekici kılan asıl özellik, kraterindeki lavın kısa süreli bir patlamanın ardından kaybolmaması. Buradaki lav gölü uzun süre boyunca faaliyetini koruyor. Dünya üzerinde bu tür sürekli ya da sık sık aktif kalan lav göllerine sahip yanardağların sayısı oldukça az.

Adanın son derece uzak ve ulaşılması güç bir noktada bulunması nedeniyle yanardağın takibi büyük ölçüde uydularla yapılıyor. Son yıllardaki termal ölçümler Mount Michael'daki düşük seviyeli volkanik faaliyetin devam ettiğini gösterirken, uydular bölgede kükürt dioksit ve diğer volkanik gazların salındığını da tespit ediyor.

NASA'nın 7 Eylül'de yayımladığı son görüntü ise adeta iki farklı mevsimi aynı karede buluşturdu. Adanın çevresini deniz buzları ve kar kaplarken, merkezindeki kraterde lav gölünün güçlü ısı izi görüldü. Bir hafta sonra bölgenin yeniden bulutlarla kaplanması, bu açık görüntünün yakalanmasını daha da dikkat çekici hale getirdi.