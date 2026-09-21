Jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda yıl boyunca üretim yapılabiliyor. Kışın güneş ışığının yetersiz kaldığı dönemlerde ise yapay aydınlatmadan yararlanılıyor. Ülkede tüketilen domateslerin yaklaşık yüzde 70’i, salatalıkların ise neredeyse tamamı artık ülke içinde yetiştiriliyor. Muz da yetiştirilebiliyor ancak ticari olarak satışa sunulmuyor.

SICAK SUYU DOĞRUDAN SERALARA TAŞIYORLAR

İzlanda’nın volkanik yapısı nedeniyle yer altında büyük miktarda sıcak su bulunuyor. Bu jeotermal kaynaklardan çıkarılan su, borular aracılığıyla seralara taşınıyor ve içeride bitkilerin gelişebileceği sıcaklığın korunmasını sağlıyor. Böylece seraları ısıtmak için büyük miktarda doğalgaz veya başka yakıtların kullanılması gerekmiyor.

Sistem özellikle domates ve salatalık üretiminde dikkat çekici sonuçlar veriyor. İzlanda bugün tükettiği domateslerin yaklaşık yüzde 70’ini, salatalıkların ise neredeyse tamamını kendi seralarında yetiştirebiliyor. Üretimin önemli bölümü, jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda gerçekleştiriliyor.

Seralarda yalnızca sıcaklık kontrol edilmiyor. Sulama sistemleri, yapay ışıklar ve bitkilerin gelişimini takip eden teknolojiler de kullanılıyor. Ülkedeki sera sebzeciliğinin 2000 yılından bu yana yaklaşık iki katına çıktığı belirtiliyor.

MUZ VE ÇİLEK BİLE YETİŞTİRİYORLAR

Soğuk iklime rağmen üretim yalnızca sebzelerle sınırlı değil. İzlanda’da çilek ticari olarak yetiştiriliyor ve jeotermal enerji kullanılan kapalı sistemlerle yıl boyunca üretim yapılmasına yönelik çalışmalar da bulunuyor.

Daha şaşırtıcı olan ise seralarda muz, üzüm ve kavun gibi sıcak iklimle özdeşleşen bitkilerin de yetiştirilebilmesi. Ancak bunların büyük ölçekli ticari üretimi yapılmıyor. Özellikle muzun uzun süre sıcaklık ve yapay ışık istemesi, maliyetini ithal ürünlerle rekabet edemeyecek kadar yükseltiyor.

İzlanda hâlâ tükettiği bütün meyve ve sebzeleri kendi başına yetiştiremiyor. Ancak jeotermal sıcak su ve yapay ışığın birlikte kullanılması sayesinde, Kuzey Kutup Dairesi yakınındaki sert iklim koşullarında bile binlerce ton sebze yetiştirilebiliyor.