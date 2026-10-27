ABD'nin Wisconsin eyaletinde buzlu yollara dökülen tonlarca peynir altı suyu ve salamura atığı, karıştığı nehir ve göllerdeki oksijeni tüketerek binlerce balığın ölümüne neden oldu. Çevre dostu bir yöntem olarak uygulanan mandıra atığı kullanımı, beklenmedik biyolojik yıkımla sonuçlanarak tatlı su kaynaklarındaki canlı yaşamını doğrudan felç etti.

ÇEVRE DOSTU ALTERNATİF NEDEN FACİAYA DÖNÜŞTÜ?

Wisconsin eyaletinde kış mevsiminde kar ve buzlanmayla mücadele kapsamında, asfalt yüzeylere geleneksel kimyasal tuzlar yerine peynir altı suyu ve tuzlu mandıra salamurası döküldü. Mandıra atıklarının düşük donma noktası sayesinde yollardaki buz tabakaları hızla eridi. Ancak eriyen kar sularıyla birlikte drenaj hatlarına ve nehir yataklarına sızan tonlarca organik atık, çevredeki tatlı su havzalarına ulaştı.

GÖLLERDEKİ OKSİJEN NASIL TÜKENDİ?

Tatlı su kaynaklarına karışan yoğun organik madde, göl ve nehirlerdeki bakteri popülasyonunu aniden artırdı. Bakterilerin peynir altı suyu bileşenlerini parçalamak için sudaki tüm çözünmüş oksijeni tüketmesi, sulak alanlarda geniş oksijensiz bölgelerin oluşmasına neden oldu. Kimyasal kirlilik yerine organik atık kaynaklı oksijen tükenmesi, su altı habitatında kitlesel boğulmaları beraberinde getirdi.

Oksijen seviyesinin kritik eşiğin altına düşmesiyle birlikte göl ve nehir kıyılarına binlerce ölü balık vurdu. Yaşanan ekolojik kayıpların ardından yerel çevre ve doğal kaynaklar birimleri, yollardaki buzlanmayı önleme amacıyla kullanılan mandıra atıklarının tahliye güzergahlarını ve su havzalarındaki oksijen seviyelerini inceleme altına aldı.