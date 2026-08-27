Özellikle buzluğun kapağının sık açılıp kapatıldığı durumlarda içeri giren sıcak ve nemli hava, soğuk yüzeylerle karşılaştığında yoğunlaşıyor. Oluşan nem zamanla donarak duvarlarda ve çekmecelerin çevresinde buz tabakasına dönüşebiliyor.

FAZLA NEMİ SÜNGER TOPLUYOR

Buzluğa yerleştirilen kuru sünger, havadaki ve yüzeylerde oluşan fazla nemin bir bölümünü bünyesine çekiyor. Böylece nemin doğrudan buzluğun yüzeylerinde birikip donmasının azaltılması amaçlanıyor.

Yöntemi uygulamak için daha önce kullanılmamış, temiz ve tamamen kuru bir bulaşık süngeri yeterli. Sünger, dondurulmuş gıdalarla doğrudan temas etmeyecek şekilde boş bir köşeye veya uygun bir rafa yerleştirilebilir.

Bir süre sonra süngerin nemlendiği fark edilirse çıkarılıp tamamen kurutulması veya yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor. Kullanılmış bulaşık süngerlerinin ise bakteri ve yemek kalıntıları barındırabileceği için buzluğa konulması önerilmiyor.

SEBZELİKTE DE KULLANILIYOR

Aynı yöntem buzdolabının sebzelik bölümünde de farklı bir amaçla uygulanabiliyor. Meyve ve sebzelerin çevresinde biriken fazla nem, bazı ürünlerin daha hızlı yumuşamasına ve bozulmasına neden olabiliyor. Kuru bir sünger fazla nemi emerek sebzelikte su birikmesini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Sünger yöntemi özellikle fazla nemin neden olduğu buzlanmayı azaltmak için kullanılabilecek pratik bir destek olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte buzlukta sürekli ve yoğun şekilde buz oluşuyorsa kapı contasının tam kapanıp kapanmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Kapağın uzun süre açık tutulması ve sıcak yiyeceklerin doğrudan buzluğa konulması da içerideki nem miktarını artırabiliyor.