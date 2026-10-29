İsviçre Alpleri'nde erimeyi durdurmak için buzul yamaçlarına serilen yüz binlerce metrekarelik sentetik örtüler parçalanarak içme suyu kaynaklarına tonlarca mikroplastik karıştırdı. Buzulları korumak için devreye sokulan mühendislik projesi, bölgenin temiz tatlı su havzalarında geri döndürülmesi güç bir çevre kirliliğine dönüştü.

DEV BRANDALARLA BUZULLARI KORUMA PLANI

İsviçre Alpleri'nde küresel ısınma nedeniyle hızla gerileyen kayak buzullarını ayakta tutmak için dağ yamaçlarına geniş çaplı sentetik bariyerler kuruldu. Yüz binlerce metrekarelik alanı kaplayan beyaz renkli, UV ışınlarını yansıtma özellikli yün ve plastik karışımı jeotekstil malzemeler doğrudan buz kütlelerinin üzerine serildi. Uygulama, güneş ışınlarının doğrudan temasını keserek buzul erimesini kısa vadede kısmen yavaşlattı.

YÜKSEK İRTİFADA ÖRTÜLER NASIL PARÇALANDI?

Dağ zirvelerindeki sert iklim koşulları, koruma amaçlı serilen kumaşların mukavemetini kısa sürede tüketti. Yüksek irtifadaki şiddetli fırtınalar, kesintisiz donma-çözünme döngüsü ve yoğun ultraviyole radyasyonu, devasa brandaların liflerini kopardı. Parçalanan kumaşlar, toplanması ve temizlenmesi imkansız olan mikro ölçekli plastik parçacıklarına dönüştü.

ERİYEN SULARLA İÇME SUYUNA KARIŞAN MİKROPLASTİKLER

Yaz aylarında buzulların doğal erime döngüsü sürerken, yüzeyde serbest kalan plastik lifler eriyen kar ve buz sularıyla birlikte vadi tabanına doğru aktı. Sentetik örtülerden kopan tonlarca görünmez mikroplastik parçacığı, filtreleme sistemlerinin tutamayacağı boyutlarda akarsu yataklarına ve yerleşim yerlerinin içme suyu şebekelerine ulaştı.

MİKROPLASTİK AKINTISI BÖLGEYİ NASIL ETKİLEDİ?

Erimeyi durdurmak için geliştirilen yapay yöntem, Avrupa'nın en temiz su rezervleri olarak kabul edilen yüksek rakımlı su havzalarında kirlilik tablosu yarattı. Vadi boyunca yer alan kasaba ve köylerin içme suyu kaynaklarına karışan mikroplastik atıklar, temiz su kaynaklarının ekolojik dengesini doğrudan tehdit eder hale geldi.