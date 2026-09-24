İsviçre’de yürütülen bir araştırma projesi kapsamında, Alpler'deki Tsanfleuron Buzulu'nun erimesini yavaşlatmak amacıyla sentetik örtüler yerine koyun yünü kullanıldı. Futura dergisinde yer alan habere göre, yüksek lisans öğrencileri tarafından hayata geçirilen bu yöntemle, erimeye karşı kullanılan plastik malzemelere çevreci bir alternatif sunulması hedefleniyor.

ATIK YÜNLER DEĞERLENDİRİLDİ

İsviçre'de her yıl kırkılan koyun yününün %40 ila %70'inin talep yetersizliği nedeniyle yakıldığı ya da atıldığı belirtiliyor. Proje sahibi dört öğrenci, bu durumu değerlendirerek Haziran 2026’da Glacier 3000 kayak merkezi yakınındaki Tsanfleuron Buzulu üzerine 100’er metrekarelik iki adet yün örtü serdi. Test alanının hemen yanına ise mevcut uygulamalarda kullanılan standart bir sentetik örtü yerleştirildi.

MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Kayak merkezlerinde pist alanlarını korumak amacıyla yaygın olarak kullanılan beyaz plastik kumaşlar, güneş ışığını yansıtarak soğuğu muhafaza ediyor. Ancak bu yapay malzemeler, rüzgar ve güneşin etkisiyle zamanla aşınarak mikroplastiklere dönüşüyor ve eriyen sular vasıtasıyla dağ nehirlerine karışıyor. Doğal yün malzemeler ise ışığı yansıtma ve soğuğu tutma işlevini yerine getirirken, kullanım ömrü dolduğunda doğada biyolojik olarak çözünebiliyor.

BUZ KAYBI %50 İLA %70 ORANINDA AZALDI

Yaz dönemi boyunca her iki haftada bir yapılan saha kontrollerinde, rekor sıcaklıklara rağmen olumlu sonuçlar elde edildi. Proje ekibinin paylaştığı verilere göre, yün örtü altındaki buz kaybı %50 ila %70 oranında azalarak plastik örtülerle benzer bir koruma performansı gösterdi.

Bununla birlikte araştırmacılar, söz konusu yöntemin küresel ısınmaya karşı kesin bir çözüm sunmadığına dikkat çekiyor. Halihazırda İsviçre buzullarının yalnızca %0,02’lik bölümü ticari kaygılarla bu tür örtülerle kaplanıyor. Uzmanlar, dağların tamamını kaplamanın teknik açıdan mümkün olmadığını ve bu tür uygulamaların iklim krizinin nedenleriyle değil, yalnızca sonuçlarıyla mücadele anlamına geldiğini vurguluyor.

ANTARTİKA'DA BEKLENMEDİK BUZ ARTIŞI

Öte yandan bilim insanları, küresel ısınmanın Antarktika’daki etkilerine ilişkin farklı bir veriyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan araştırmalara göre yükselen sıcaklıklar, kıtanın bazı bölgelerinde erimeye yol açmak yerine kar ve buz miktarında artışa neden oldu.

Çalışmada, Batı Pasifik ile Doğu Hint Okyanusu’nun birleştiği bölgedeki uzun süreli deniz yüzeyi ısınmasının bu yağış artışında belirleyici bir rol oynadığı ifade edildi.